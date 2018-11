Pakistaanse autoriteiten arresteren haatprediker die protesten tegen vrijspraak Asia Bibi leidde

Khadim Hussain Rizvi Beeld AFP

Khadim Hussain Rizvi, de leider van de Tehreek-e Labbaik Pakistan-partij (TLP), werd vrijdag opgepakt bij een inval in een madrassa, een religieuze school, in Lahore. ‘De politie viel onze madrassa binnen en nam onze vereerde leider mee', vertelde Rizvi's zoon. Ook in andere steden deed de politie invallen en arresteerde zij plaatselijke leiders van de TLP. Rizvi zat afgelopen zomer ook achter de demonstraties tegen PVV-leider Geert Wilders na diens plannen voor een wedstrijd met Mohammed-cartoons.

Aanhangers van de TLP trokken eind vorige maand massaal de straat op nadat het Hooggerechtshof Asia Bibi had vrijgesproken van het beledigen van de profeet Mohammed. Daarvoor was zij acht jaar eerder ter dood veroordeeld, nadat een aantal buurvrouwen met wie zij ruzie had gekregen haar hadden aangegeven. De TLP eiste dat Bibi alsnog werd opgehangen en riep ook op tot het vermoorden van de rechters die haar hadden vrijgesproken. Uit vrees voor zijn leven vluchtte de advocaat van Bibi naar Nederland.

Herziening vonnis

Bibi werd vrijgelaten, maar om de TLP tegemoet te komen beloofde de regering van premier Imran Khan wel dat zij het land niet zou mogen verlaten hangende een herziening van het vonnis. Leiders van de christelijke gemeenschap in Pakistan klaagden dat de regering daarmee feitelijk haar doodvonnis tekende. Ook vanuit het buitenland klonk kritiek. Maar volgens de autoriteiten liep Bibi geen gevaar: ze is op een geheime plek ondergebracht, onder bewaking van het leger.

Kennelijk hebben de autoriteiten nu besloten dat zij de gang van zaken niet langer willen laten dicteren door de haatprediker Rizvi en zijn fanatieke aanhangers. De TLP had voor komende zondag opgeroepen tot nieuwe protesten in de hoofdstad Islamabad. Mogelijk proberen de autoriteiten met de arrestaties van Rizvi en andere TLP-leiders de weg te effenen voor het vertrek van Bibi en haar gezin naar het buitenland. Dat zou ongetwijfeld tot heftige protesten leiden.

Aanzetten tot haat

Rizvi werd in 2011 een bekendheid toen hij vol vuur de moord verdedigde op de gouverneur van Punjab, Salmaan Taseer. Die was doodgeschoten door zijn lijfwacht Mumtaz Qadri omdat hij het had opgenomen voor de in 2010 ter dood veroordeelde Asia Bibi.

Rizvi werd daarop door het ministerie van religieuze zaken ontslagen wegens het aanzetten tot haat en geweld. Maar hij zette zijn campagne voort vanuit zijn eigen madrassa in Lahore. In 2015 richtte hij de TLP op, die het opleggen van de doodstraf wegens blasfemie als vrijwel enige programmapunt heeft. Sindsdien is de partij uitgegroeid tot een formidabele politieke macht.