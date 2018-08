Pakistaanse ambassadeur: gezond verstand heeft gezegevierd in kwestie-Wilders

Schrale troost voor Wilders: hij blijft organisatorische beproeving bespaard

De Mohammed-cartoonwedstrijd van Geert Wilders gaat niet door vanwege ernstige bedreigingen en oplopende spanningen in binnen- en buitenland. Een wellicht schrale troost voor de PVV-leider: zijn partij is verlost van een organisatorische beproeving.

Het Mohammed-evenement van Wilders had op 10 november moeten plaatsvinden in de beveiligde PVV-vleugel in de Tweede Kamer, al dan niet met publiek. De winnaar zou volgens de PVV-leider 10.000 dollar krijgen en er moest een ‘Charlie Hebdo-achtig blad’ komen met een bundeling van de beste tekeningen.

Het is onduidelijk hoe ver de organisatie gevorderd was, maar het ambitieuze initiatief had waarschijnlijk veel gevraagd van de PVV. In het verleden bleek de partij niet altijd in staat om de eigen plannen van de grond te krijgen. Zo kondigde Wilders in 2010 met veel bombarie Fitna 2 aan, een vervolg op zijn ‘documentaire’ uit 2008. De première bleef uit, maar in 2011 zei de PVV’er wel weer dat de film echt in 2012 zou verschijnen. Ook dat gebeurde niet. In 2017 kondigde Wilders aan dat Fitna 2 t/m 10 er aan zitten te komen.

Freedom Alliance

Een ander voorbeeld van een niet helemaal gelukt plan is de oprichting van de Geert Wilders International Freedom Alliance, die de PVV-leider in 2010 onder andere op de voorpagina van De Telegraaf presenteerde. Volgens de PVV-leider zou zijn internationale anti-islam organisatie ‘echt heel groot’ worden. Afdelingen in de VS, Canada, Frankrijk en Duitsland waren in de maak. Uiteindelijk bleef het bij een logo en een website, die inmiddels is opgedoekt.

Bij het 10-jarig bestaan van de PVV in 2016 gaf Geert Wilders interviews waarin hij aankondigde dat er ‘later’ nog ‘een groot feest’ voor alle PVV-vertegenwoordigers zou plaatsvinden. Ook wilde hij ter ere van het jubileum iedere maand met tien kiezers gaan dineren. De aanmeldingsprocedure zou nog worden uitgewerkt, aldus Wilders. Op de site van de partij is niet terug te vinden of dat ooit is gebeurd.

De organisatorische beperkingen van Wilders’ partij kwamen ook aan het licht door alle ex-PVV’ers die de afgelopen jaren gedesillusioneerd vertrokken bij de beweging. Ze klaagden steevast over het ontbreken van een organisatiestructuur en het permanente geldgebrek. Zo wilde Wilders in 2016 in Nederlandse steden ‘verzetsspray’ uitdelen waarmee Nederlandse vrouwen zich konden verdedigen tegen mogelijk opdringerige vluchtelingen. De Kamerleden die bij de actie aanwezig waren, moesten de busjes verf uiteindelijk zelf betalen, omdat er geen geld in de PVV-kas zat.