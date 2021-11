Pakhuizen vol mondkapjes, maar uitdelen is geen optie

Een deel van het winkelend publiek in de Utrechtse binnenstad draagt weer een mondkapje. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Misschien hebben we inmiddels genoeg van die witte FFP2-mondkapjes om ze uit te delen?’ Epidemioloog Frits Rosendaal (LUMC) vroeg het zich vorige week hardop af in de Volkskrant. Nu het aantal besmettingen opnieuw oploopt, gaat ook het mondkapje weer een rol spelen bij de indamming van het coronavirus. Actieve verspreiding van mondmaskers bij publieke binnenruimten zou volgens Rosendaal in elk geval de algehele alertheid voor de pandemie vergroten.

Eén ding is zeker: de overheid heeft op dit moment genoeg mondmaskers, niet alleen van het type FFP2, maar ook zogenoemde chirurgische maskers en Chinese KN95-kapjes. Bij de laatste peildatum op 13 september was het ministerie van Volksgezondheid (VWS) nog eigenaar van in totaal ruim 848 miljoen mondmaskers.

Dat cijfer is nog kunstmatig laag, want officiële documenten vermelden niet dat er nog talloze mondkapjes in de magazijnen liggen die nog niet goedgekeurd zijn. In mei schatte het ministerie die zogenoemde ‘niet-vrije voorraad’ op ruim 800 miljoen beschermingsmiddelen, voornamelijk mondkapjes, maar ook spatbrillen en schorten.

Geen overzicht

Het grootste probleem van de grote voorraad, die in zo’n elf magazijnen ligt opgeslagen, is de beperkte houdbaarheid. Sommige maskers zijn een jaar na aankoop al niet meer te gebruiken. Andere mondkapjes kunnen zo’n drie tot vijf jaar mee. Dat is kort dag. Afgemeten naar de vraag vanuit de zorg had de overheid in september voor meer dan een eeuw aan chirurgische mondkapjes in opslag en voor een halve eeuw aan FFP2-maskers.

Dat komt niet alleen omdat er grote orders zijn geplaatst door de eigen inkooporganisatie Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), maar ook omdat de vraag miniem is. Ziekenhuizen en zorginstellingen werden in 2020 sneller dan verwacht weer bevoorraad door hun eigen leveranciers. De spullen van de overheid heeft bijna niemand nog nodig.

Het niet duidelijk of het LCH precies weet hoeveel opgeslagen spullen richting hun houdbaarheidsdatum gaan. In een kritisch rapport van de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) uit december 2020 werden vraagtekens gezet bij het magazijnbeheer. ‘Het LCH geeft aan zich bewust te zijn van houdbaarheidsdata, steriliteit en bewaarcondities’, schreef de inspectie. ‘Niet duidelijk is of deze condities worden gemonitord. Er zijn geen processen beschreven die de houdbaarheidsdata, steriliteit en dergelijke borgen.’

Het ministerie slaagde er de afgelopen week niet in om een nieuw overzicht te geven van de huidige voorraad, ondanks herhaalde verzoeken. Volgens een woordvoerder worden er sinds september partijen verkocht, maar hij kon niet zeggen om welke aantallen het gaat.

Alsmaar grotere berg

Ingehuurde professionals proberen de kapjes onder tijdsdruk in bulk te verkopen, maar stuiten daarbij volgens ingewijden op tal van barrières. Binnen de EU kan er niet met stuntprijzen worden gewerkt, omdat de overheid dan de markt zou verstoren. Verkopers proberen de spullen daarom buiten Europa aan de man te brengen. Daarnaast zijn er donaties geweest aan landen in nood, zoals Suriname, en charitatieve doelen, zoals daklozeninstellingen.

De mondkapjesberg groeide desondanks nog steeds tussen april en september. Dat komt mede omdat het ministerie lopende contracten heeft met Nederlandse producenten die tot in 2022 miljoenen mondkapjes blijven afleveren bij de magazijnen van de overheid.

Lemoine Holland, een van de producenten in Nederland, zou het een goed idee vinden om de mondmaskers de komende maanden onder burgers te verspreiden. ‘Dat spreekt mij zeker aan’, zegt bedrijfsmanager B.J. Hudepohl. Het ministerie laat op zijn beurt weten dat gratis verspreiding onder burgers nog nooit is overwogen, mede omdat de aangekochte mondmaskers bedoeld zijn voor de zorg en niet voor particulieren.

Marktverstoring

Er speelt nog een ander probleem: het gratis uitdelen van mondkapjes kan worden opgevat als een vorm van marktverstoring door de overheid. Reguliere winkeliers komen dan mogelijk niet meer van hun voorraden af. ‘Daar krijg je dan ook weer mee te maken’, erkent de woordvoerder van VWS.

Kenners van de markt menen al langer dat de overheid beter kan kiezen voor de vernietiging van een deel van de voorraad. De opslag is kostbaar en wereldwijd is het mondkapjesoverschot zo groot dan de opbrengsten minimaal zullen zijn, als er al een koper wordt gevonden. Een kostbare afschrijving is onafwendbaar; er is door de overheid zo’n 2,5 miljard euro uitgegeven aan beschermingsmiddelen.

Het ministerie hoopt desondanks nog steeds te voorkomen dat er voor miljoenen aan mondkapjes door de shredder moeten. ‘Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd om mondmaskers niet te vernietigen maar juist door verkoop en donaties een goede bestemming te geven’, aldus de woordvoerder van VWS. ‘Mocht het uiteindelijk toch niet lukken, dan zullen de mondmaskers op duurzame wijze worden verwerkt.’