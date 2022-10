Padel-lawaai drijft omwonenden tot wanhoop. ‘Kinderen kunnen geen huiswerk meer maken’

Een padelbaan in de Haagse Vogelwijk. Beeld Arie Kievit

Toen de eerste twee padelbanen verschenen op 48 meter van het huis van Rob Verhaegen in de Haagse Vogelwijk dacht hij nog: leuk, padel. Waarom niet?

Maar de komst van die twee glazen kooien voor zijn deur luidde een toekomst in die hij zich onmogelijk had kunnen voorstellen. Namelijk eentje waarin hij namens 50 gezinnen uit de buurt zijn vrije tijd met lotgenoten en gemeenteraadsleden doorbrengt en daarbij een enorme dossiermap meesleept vol pagina’s over gemeentelijke grenswaarden en meetrapporten van omgevingsdiensten. Allemaal om maar te bewijzen dat hij niet alleen in zijn hoofd kriegel wordt van dat constante getak, maar ook op papier een punt heeft.

En dat punt is dat padel – een sport die het beste te omschrijven is als een kruising tussen tennis en squash – niet het onschuldig meanderende plok, plok produceert dat te horen is bij een reguliere tennisbaan. De sport veroorzaakt een bijna letterlijke takkeherrie vanwege dat tak-tak-tak dat tot wel tien decibel harder klinkt dan een tennisbal.

Tel daarbij op dat de glazen wanden rondom een padelbaan het geluid als een soort klankkast versterken, de rackets van carbon zijn en er ook nog eens vier in plaats van twee spelers op een veld staan, waardoor de rally’s veel langer duren en veel vaker met hard gevloek worden afgesloten, en je begrijpt dat Verhaegen en zijn buren langzaamaan neurotisch worden.

‘Je hoort het altijd’, zegt hij. ‘Altijd. Het begint om half 9 ’s ochtends, ook in het weekend, en het gaat door tot 11 uur ’s avonds. Er zijn kinderen in de buurt die geen huiswerk meer kunnen maken. Er is een buurvrouw die haar kantoor niet meer kan gebruiken. Als je ’s avonds wilt slapen met de ramen open hoor je padel. Altijd hoor je padel.’ In zijn buurt zijn al geluidsuitschieters van 75 decibel gemeten. Dat is vergelijkbaar met het geluid van iemand die zijn haar aan het föhnen is.

Padelbaan op het dak

Padel is met afstand de snelstgroeiende sport van Nederland. Over drie jaar verwacht de tennis- en padelbond 200 duizend Nederlandse spelers. Omdat die allemaal een baan nodig hebben, groeit ook het aantal padelkooien: van 755 eind vorig jaar tot naar verwachting 1.750 in 2024.

De vraag is alleen: waar moeten die banen komen? Als het aan de vele ondernemers ligt die de laatste jaren op de sport afkomen – van professionele investeerders tot ex-profvoetballers en Amsterdamse vastgoedondernemers – komen die banen overal. Commercieel directeur Michel de Krieger van Rekre Sport, een bedrijf dat padelbanen aanlegt, zei eerder in de Volkskrant: ‘We krijgen zelfs aanvragen om een padelbaan aan te leggen op het dakterras van een bedrijfspand, je kunt het zo gek niet bedenken’.

Kijk naar de twee aanpalende Haagse wijken Mariahoeve en Marlot, waar momenteel vergunningsaanvragen liggen voor 15 nieuwe padelbanen. ‘Dat is veel te veel’, zegt Coen Bom van Hart voor Den Haag. ‘Niemand wil dat alle padelbanen worden verboden, maar er zijn in Den Haag situaties waarbij er banen op 36 meter van huizen komen, waardoor voortuinen opeens veranderen in een soort publieke tribunes.’

Omdat er volgende maand ook een rapport verschijnt van de Nederlandse Stichting Geluidshinder, de tennis- en padelbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin wordt geadviseerd toekomstige padelbanen op minimaal 160 meter van bestaande huizen te plaatsen, diende zijn partij vorige week een motie in in de Haagse gemeenteraad. Het verzoek: sta voorlopig geen nieuwe padelbanen in de buitenlucht toe tot er aanvullende eisen liggen voor geluidshinder en veiligheid voor dieren.

Die laatste toevoeging kwam overigens op het conto van de Partij voor de Dieren, omdat uit een recente schatting van een Spaanse natuurbeschermingsvereniging bleek dat alleen al in de gemeente Valencia, waar inmiddels ruim 600 kooien staan, zo’n 75 duizend vogels per jaar sterven doordat ze zich tegen het glas te pletter vliegen.

Via de rechter

Hoewel de Haagse motie door vrijwel alle partijen werd gesteund, is het probleem daarmee nog lang niet opgelost, zegt Mariëtte Zoetmulder. Naast haar huis in het Haagse Benoordenhout staan zes padelbanen gepland op minder dan 40 meter afstand – een vergunningsaanvraag die zij en haar buren al bijna twee jaar bestrijden. ‘Het is een goede stap, er is beweging, maar de vraag blijft: wat gebeurt er met de locaties waar al padelbanen liggen die geluidsoverlast geven en met locaties met lopende vergunningsaanvragen?’

Die groep is bovendien behoorlijk groot, zegt Frederik Everaars. Everaars was lange tijd padelspeler, tot hij een keer werd aangesproken op het geluid dat zijn nieuwe hobby produceerde. Nadat hij zich in de materie had verdiept, richtte hij uiteindelijk meldoverlastpadelbanen.nl op. Dat is een website waarop inmiddels honderden klachten zijn verzameld vanuit buurten in heel Nederland. Daaruit blijkt dat op 58 locaties in Nederland inmiddels bezwaarprocedures lopen tegen de komst van nieuwe banen en dat bewoners op 48 andere locaties strijden tegen reeds aangelegde banen.

Dat strijden gebeurt geregeld via de rechter, zegt Everaars. In 2019 oordeelde de Raad van State nog in het nadeel van de klagers, alleen werd er bij die rechtszaak geen geluidsonderzoek ingebracht. Bij een rechtszaak waar het aantal decibel wel werd gemeten en waaruit bleek dat een padelbaan in Beverwijk de normen flink overschreed, besloot een rechter vorige week die baan te sluiten na 8 uur ’s avonds.

‘Wij gaan ook naar de rechter en we gaan bovendien de ondernemer civielrechtelijk aansprakelijk stellen’, zegt Rob Verhaegen uit de Haagse Vogelwijk. Hij kijkt op uit zijn dossiermap vol geluidsonderzoeken en gemeentelijke normen en zegt: ‘Het liefst zouden we onze tijd natuurlijk aan iets anders besteden. Maar ja, we moeten wel. Anders worden we gek.’