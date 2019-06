Özdil verlaat Kamer met parodie Klaver-mail: ‘Beste Khadija, ik heb slecht nieuws’

Oud-kamerlid Zihni Özdil van GroenLinks. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Wie het nieuws rond zijn afscheid de afgelopen week volgde, zal die aanhef bekend voorkomen. Het is de letterlijke tekst van de mail waarmee Jesse Klaver dinsdagavond GroenLinks-sympathisanten in allerijl op de hoogte stelde van het vertrek van Özdil. Een mail waarmee GroenLinks veel kritiek oogstte, omdat er meer vragen mee werden opgeroepen dan beantwoord.

Ook in het vervolg van de brief blijft Özdil dicht bij het origineel van Klaver. ‘Er is iets grondig misgegaan en dat vind ik ontzettend spijtig’, varieert hij op de tekst van Klaver. ‘Als Kamerlid kwam ik in de knoop.’ Maar waar Klaver in zijn mail een waslijst aan klachten opnoemt die de oorzaak zouden zijn van die knoop, zoals ontoelaatbaar gedrag en schending van vertrouwen, daar komt Özdil met een andere reden: de knoop tussen fractiediscipline en Grondwet, die voorschrijft dat een Kamerlid zonder last of ruggespraak zijn werk moet kunnen doen.

Wijntje

‘Ik snap dat het nieuws je rauw op je dak viel’, gaat Özdil dan verder, weer helemaal in de stijl van Klaver. Van hem neemt hij ook het populaire taalgebruik over. Zoals ‘daar baal ik van’ en het ‘kei- en keihard werken’ van Kamerleden.

Özdil refereert ook aan het door de NOS verspreide gerucht dat hij volgens fractiegenoten te veel zou drinken. Zo noemt hij D66-Kamerlid Salima Belhaj een nieuwe vriendin, ‘met wie ik, hou je hart vast, aan het einde van een Kamerdag wel eens een wijntje dronk om te praten over zaken van landsbelang.’

Zijn rolmodel blijkt CDA’er Pieter Omtzigt, die bekend staat als een Kamerlid dat zich de positie verworven heeft in zijn fractie een eigen koers te kunnen varen. ‘Ik heb ervaren dat je het origineel niet kunt kopiëren’, bekent Özdil, die als Kamerlid herhaaldelijk aangaf moeite te hebben met de strakke discipline die partijen hun Kamerleden opleggen. Özdil hield ook een pleidooi voor betere ondersteuning van Kamerleden, die vrijwel zonder hulp ‘tegen de honderden ambtenaren van een minister moeten opboksen’.

‘Steun en toeverlaat’

Afscheidsbrieven van Kamerleden hebben niet altijd een zo persoonlijke toon. CDA-leider Sybrand Buma hield het vorige week bij een overzicht van de vele Buma’s die het land als bestuurder hadden gediend. Zoals gebruikelijk las Kamervoorzitter Khadija Arib de afscheidsbrief van Özdil voor. Een van de zinnen die ze in de mond gelegd kreeg: ‘Khadija, jij was mijn steun en toeverlaat.’

Ook CDA’er Hanke Bruins Slot nam dinsdag afscheid. Zij verlaat de Kamer na negen jaar om gedeputeerde in Utrecht te worden.

GroenLinks-Kamerleden wilden dinsdag liever niet reageren op het vertrek van Özdil. Ze zeiden graag snel de situatie van de afgelopen week achter zich te willen laten.