Oxford verwijdert standbeeld kolonialist Cecil Rhodes

Beeld EPA

De oppositie tegen het beeld werd nieuw leven ingeblazen door de recente Black Lives Matter-demonstraties en vooral door het omvertrekkken van het beeld van slavenhandelaar Edward Colston in Bristol.

De beslissing van Oriel College was enigszins dubbelzinnig geformuleerd. Het college wil een onafhankelijk onderzoek opzetten naar het beeld, maar vindt zelf dat het moet verdwijnen. ‘Allereerst is dit een moment om te vieren’, zei Sizwe Mpofua-Walsh, een Zuid-Afrikaanse student in Oxford die actief is in de #RhodesMustFall-campagne. ‘Maar er moet nog steeds druk worden uitgeoefend op Oriel om ervoor te zorgen dat de ‘wens’ om het standbeeld te verwijderen ook wordt uitgevoerd.’

Demonstranten tijdens een protest op 9 juni Beeld AFP

Raciale segregatie

Cecil Rhodes, mijnbouwmagnaat en stichter van het grote diamantbedrijf De Beers, was een centrale figuur in het Britse kolonialisme in zuidelijk Afrika. Hij voerde raciale segregatie door, waarmee hij een van de wegbereiders van de latere apartheid was. Toen witte kolonisten in 1965 in zuidelijk Afrika een onafhankelijke republiek stichtten om hun macht te behouden, noemden zij haar Rhodesië. Tegenwoordig heet het land Zimbabwe.

Rhodes studeerde aan Oriel en schonk de universiteit van Oxford later de Rhodesbeurzen, die studenten uit de hele wereld aantrokken. Een van hen was de latere Amerikaanse president Bill Clinton.

De #RhodesMustFall-campagne begon in 2015 in Zuid-Afrika en leidde tot de verwijdering van een standbeeld van Rhodes op de universiteit van Kaapstad. Oriel College wilde er in 2016 nog niets van weten, omdat het standbeeld werd gezien als ‘een belangrijke herinnering aan de complexiteit van de geschiedenis’. Maar waarschijnlijk zal Cecil Rhodes binnenkort ook uit Oxford verdwijnen.