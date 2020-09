Oxfam Novib: rijkste 1 procent stoot dubbel zoveel CO2 uit als armste helft wereldbevolking

Een privévliegtuig stijgt op van de luchthaven in Milaan. Beeld EPA

De ontwikkelingsorganisatie heeft de CO 2 -uitstoot tussen 1990 en 2015 onderzocht van verschillende inkomensgroepen wereldwijd. Hieruit bleek dat de 63 miljoen rijkte mensen ter wereld in deze periode verantwoordelijk was voor 15 procent van de wereldwijde uitstoot van kooldioxide. De armste helft, ruim drie miljard mensen, veroorzaakte 7 procent van de uitstoot.

Daarnaast is de jaarlijkse CO 2 -uitstoot in de onderzochte periode met 60 procent gestegen, en ook voor deze groei draagt de rijke toplaag de grootste verantwoordelijkheid: de uitstoot van de rijkste 1 procent nam drie keer zo snel toe als die van de armste helft. De belangrijkste reden voor de hoge uitstoot is het transport van de rijken, in het bijzonder vliegen.

‘Klimaatramp’

‘Decennia van overheidsbeleid gericht op eindeloze economische groei hebben ons aan de rand van een klimaatramp gebracht’, zegt klimaatexpert Bertram Zagema van Oxfam Novib. ‘Terwijl de overconsumptie van een rijke minderheid de klimaatcrisis verder aanwakkert zijn het vooral de armsten in ontwikkelingslanden die de prijs betalen.’

De uitstoot daalde sterk tijdens de wereldwijde lockdownmaatregelen, maar ze stijgen weer snel nu de beperkingen worden versoepeld. Overheden zouden harde eisen moeten stellen aan coronapakketten voor bedrijven, stelt Zagema, waaronder het terugdringen van de CO 2 -uitstoot.

In het rapport wordt geschat dat de rijkste 10 procent zijn uitstoot de komende tien jaar met meer dan 90 procent moet verminderen, om te voorkomen dat de temperatuur meer dan 1,5 graad Celsius stijgt. Als dat niet gebeurt, is het mondiale koolstofbudget om de opwarming van de aarde deze eeuw binnen die 1,5 graad te houden in 2030 opgebruikt.