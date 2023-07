Oxfam Novib pleit voor 90 procent belasting op winsten door oorlog, pandemieën en de klimaatcrisis

Demonstratie bij Glencore, dat onder andere handelt in fossiele brandstoffen. Beeld Romain Champalaune

Volgens Oxfam hebben de tweeduizend grootste bedrijven ter wereld zowel in 2021 als 2022 ruim 1.000 miljard euro extra winst geboekt dankzij de oplopende energie- en voedselprijzen. De prijsstijgingen werden in eerste instantie veroorzaakt door schaarste en volatiliteit van grondstoffen, na de coronacrisis en in de aanloop naar de inval in Oekraïne.

Daarbovenop hebben veel bedrijven van de gelegenheid gebruikgemaakt door de prijzen van hun producten nog eens extra te verhogen. Hoewel president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank in mei nog zei dat hij ‘graaiflatie’ een onnodig polariserend woord vond, erkende Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, in diezelfde maand met andere woorden dat dat wel degelijk aan de hand is. ‘In sommige sectoren hebben bedrijven hun winstmarges verhoogd door mee te liften met een onbalans tussen vraag en aanbod.’

722 bedrijven

De ruim 1.000 miljard die Oxfam als jaarlijkse ‘extra winst’ heeft berekend is afkomstig van de 722 bedrijven die in 2021 en 2022 minimaal 10 procent meer winst hebben gemaakt dan in de periode 2017-2020. Bijna de helft van de tweeduizend grootste bedrijven viel af omdat ze niet continu in de Global 2000 van Forbes stonden, de lijst die Oxfam als basismateriaal gebruikte. Nog eens honderd anderen vielen af omdat ze in 2017-2020, de periode die Oxfam als maatstaf nam, verlies maakten en het criterium van 10 procent meer winst dus niet bruikbaar was.

In die methode zit ook een zwakke plek: de periode die als maatstaf wordt gebruikt was niet echt normaal, en de winsten dus ook niet. Daarin zat namelijk ook coronajaar 2020, toen bijvoorbeeld de grondstoffenprijzen zeer laag waren en de winsten van energie- en grondstoffenbedrijven dus ook. Dan kom je een jaar later als snel aan 10 procent meer winst.

Windfall profit

Maar ook het Amerikaanse ministerie van Handel berekende eind vorig jaar al dat de winstmarges van bedrijven sinds 1950 niet meer zo hoog zijn geweest als nu: gemiddeld 15,5 procent, terwijl die marge in de jaren tachtig en negentig maximaal 8 procent was.

Windfall profit is de Engelse term: de vruchten die door een harde wind zomaar van de boom vallen zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Volgen Oxfam zou die extra oogst via een belasting van 90 procent terecht moeten komen bij mensen die lijden onder hoge voedselprijzen en klimaatproblemen.