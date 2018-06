Oxfam Novib: Franse politie stuurt kinderen illegaal terug naar Italië

Minderjarige asielzoekers worden door de Franse politie mishandeld en teruggestuurd naar de grensplaats Ventimiglia in Italië, wat in strijd is met Europese regelgeving. In Italië schiet de opvang voor de gestrande migranten aan de grens bovendien ernstig tekort, zo schrijft Oxfam Novib in een rapport Nowhere but out, dat vrijdag is gepubliceerd.

In Ventimiglia is in een kamp van het Italiaanse Rode Kruis slechts plaats voor 440 migranten, de rest van de honderden tot duizenden illegale migranten slaapt in leegstaande gebouwen of onder een viaduct. Er zijn geen sanitaire voorzieningen, vrouwen en minderjarigen hebben geen enkele bescherming en lopen het risico slachtoffer te worden van mishandeling en prostitutie.

Het rapport van Oxfam Novib komt op een gevoelig moment. Vandaag ontmoeten de Franse president Emmanuel Macron en de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte elkaar. De ontmoeting werd deze week bijna afgeblazen nadat een diplomatieke rel was uitgebroken over een reddingsschip van Artsen zonder Grenzen met 629 migranten aan boord. De nieuwe rechts-populistische regering van Italië gaf deze week een signaal af aan Europa door het schip, de Aquarius, te weigeren. Het land zegt niet langer het vluchtelingenkamp van Europa te willen zijn en voelt zich in de steek gelaten door de overige EU-lidstaten.

Nadat Spanje had aangeboden het schip te verwelkomen, bekritiseerde de Franse regering Italië over diens ‘cynische en onverantwoordelijke’ beleid. Hierop beschuldigde Italië Frankrijk ervan zelf geen verantwoordelijkheid te nemen in de vluchtelingencrisis door de grens bij Ventimiglia potdicht te houden en zich niet aan de belofte te houden om ruim negenduizend asielzoekers over te nemen van Italië.

‘ Falend asielbeleid komt samen in Ventimiglia ’

Volgens Oxfam toont de situatie in Ventimiglia aan dat de Europese lidstaten nu snel een oplossing moeten zien te vinden voor het migratieprobleem. ‘Hier aan deze grens zie je alle symptomen van falend asielbeleid samenkomen’, zegt Evelien Van Roemburg, migratiedeskundige bij Oxfam Novib.

Italië heeft de afgelopen vier jaar 700 duizend migranten zien binnenkomen. Eerder spraken de Europese lidstaten af Italië en Griekenland te ontlasten en 160 duizend asielzoekers te verdelen maar hier is nooit iets van terechtgekomen. Sinds 2015 houdt Frankrijk de grens dicht en is in Italië steeds meer onvrede ontstaan over de honderdduizenden asielzoekers die nu grotendeels illegaal in het land verblijven.

Volgens Oxfam hebben 16.500 migranten in het afgelopen jaar geprobeerd de grens bij Ventimiglia tussen Italië en Frankrijk illegaal over te steken. De meesten werden door de Franse grenspolitie vaak met buitensporig geweld teruggestuurd. Van sommige migranten werden de mobiele telefoons afgenomen en de schoenzolen weggesneden. Een Eritrese vrouw werd gedwongen om 40 kilometer over een onverharde grensweg terug te lopen met een 6 weken oude baby op de arm.

Frankrijk overtreedt Europese wet

Oxfam veroordeelt de ruwe behandeling van migranten en stelt bovendien dat Frankrijk hiermee in strijd handelt met de Europese Dublin-regels die het verbiedt om minderjarigen terug te sturen naar het eerste land waar ze Europa binnen zijn gekomen. Minderjarigen hebben volgens ‘Dublin’ recht op bescherming en lopen risico slachtoffer te worden van mensenhandelaren. Van Roemburg noemt het zorgelijk dat Frankrijk zich blijkbaar niets van het Europese recht aantrekt. Nadat een rechtbank in Nice eerder dit jaar oordeelde dat twintig minderjarige asielzoekers niet konden worden uitgewezen naar Italië, sjoemelt de Franse politie volgens haar met geboortedata van minderjarigen. ‘Ze veranderen data op documenten of beweren dat minderjarige asielzoekers uit vrije wil terug wilden naar Italië.’

Volgens Oxfam moet Italië zorgen voor betere opvang en snellere asielprocedures. Sommige migranten wachten maanden en soms jaren op beslissingen waardoor ze besluiten illegaal de grens over te gaan. Veel migranten hopen herenigd te kunnen worden met familieleden elders in Europa maar worden door bureaucratische belemmeringen gedwarsboomd. Aan de grens zitten bovendien veel migranten uit Soedan en Eritrea die in veel gevallen in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus.