OVV: kabinet zwalkte over mondkapjes, vaccins en avondklok

Personeel met mondkapje in Bar bistro Bravour. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat is een van de opvallende conclusies van het tweede coronarapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat de raad woensdagochtend uitbracht. De OVV heeft op allerlei fronten kritiek op de rommelige manier waarop het kabinet het land eind 2020 en begin 2021 door de coronacrisis loodste. Nu en dan veel te stellig, en andere keren weer ronduit gebrekkig, zo vindt de OVV die lijn en de communicatie erover.

Te ‘afwachtend’ was het kabinet bijvoorbeeld in aanloop naar de eerste winter met corona. De besmettingen liepen in augustus 2020 snel op, terwijl de samenleving steeds nadrukkelijker begon te klagen over de maatregelen. Het kabinet ‘worstelde’ daarmee, stelde ingrijpen uit tot eind september, en gokte erop dat burgers en bedrijven zelf de epidemie wel zouden bedwingen. Ten onrechte, constateert de Raad, die het kabinet te weinig communicatie van ‘realisme’ aanwrijft.

Onduidelijk was de lijn van het kabinet ook over de invoer van de avondklok, eind januari 2021. Onzekerheid over het effect van de avondklok werd weggelaten, en ondanks eerdere beloftes en onduidelijkheid over of de avondklok wel zoveel uitmaakte, besloot het kabinet de klok toch te verlengen. ‘De stelligheid waarmee het kabinet in eerste instantie over de einddatum voor de avondklok communiceert, past niet bij het verdere verloop en de verlengingen die volgen’, aldus de OVV.

Misser

De OVV adviseert de uiteenlopende coronamaatregelen ‘alsnog te evalueren en de effecten en neveneffecten in kaart te brengen’, iets wat er in het heetst van de strijd bij inschoot. Een misser, vindt de raad. Zo nam het kabinet na de eerste golf niet het voortouw voor een snelle evaluatie. ‘Met de inzichten die dat zou hebben opgeleverd, had het kabinet zich beter kunnen voorbereiden’ op het najaar, aldus de raad.

In zijn vorige rapport, dat in februari verscheen, was de raad kritisch over de rolverdeling tussen verschillende overheidsonderdelen. Zo struikelden in Den Haag de crisisoverleggen en noodorganen al snel over elkaar heen, en liep de afstemming tussen de regionale besluitvorming en die in Den Haag op allerlei manieren spaak.

Intussen miste men dat het virus in vooral de verpleeghuizen heftig om zich heen greep, onder meer omdat alle betrokkenen teveel waren gefocust op de ziekenhuiszorg. Kritiek was er ook op de omgang met de experts van het outbreak management team. Het kabinet leunde te zwaar op het OMT, terwijl het OMT zelf teveel ging meedenken met het kabinet.

Het huidige rapport is het tweede deelrapport in een serie van drie die de OVV over de aanpak van corona maakt. Het derde deel, over de aanpak van corona vanaf juli 2021, wordt volgend jaar verwacht.