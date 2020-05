Overzicht: waar in Europa zijn Nederlandse toeristen deze zomer welkom?

Strandhuisjes in het noorden van Frankrijk. Beeld AFP

Het Louvre in Parijs is van plan op 6 juli de deuren van het beroemde museum te openen, zo is vrijdag bekend gemaakt. Ook de campings, terrassen, cafés en restaurants in Frankrijk gaan vanaf 2 juni weer open. Maar of Nederlandse toeristen deze zomer welkom zijn blijft nog even de vraag. Donderdag maakte premier Édouard Philippe bekend dat de grenzen vanaf 15 juni opengaan, maar voorlopig eerst alleen met Zwitserland en Duitsland.

Zwitserland op zijn beurt verklaarde de grens te zullen openen vanaf 15 juni, maar voorlopig alleen met Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk. Italië, dat in Europa het eerst en het zwaarst werd getroffen door corona, blijft nog even in de wachtkamer zitten. Zwitserland gaf wel aan te hopen dat op 6 juli de grens voor alle Schengenlanden open kan. Italië zelf geeft toeristen vanaf 3 juni weer ruim baan, maar om het land te bereiken met de auto zullen de buurlanden dus eerst de grenzen moeten openstellen.

Puzzelen

Ook in Scandinavië is het puzzelen voor vakantiegangers. Denemarken en Noorwegen kondigden vrijdag aan de grens voor elkaars burgers te openen. Voor de Zweden, die relatief zwaarder zijn getroffen door de pandemie, blijft de grens echter dicht. Vanaf 15 juni laat Denemarken onder strikte voorwaarden weer toeristen toe uit Duitsland en IJsland, maar de rest van de Europeanen zijn pas na de zomer weer welkom.

Griekenland, Kroatië , Spanje en Portugal – landen die voor hun economie zeer afhankelijk zijn van het toerisme – hebben al aangegeven dat buitenlandse toeristen mogen komen. Transavia vliegt vanaf 4 juni weer naar populaire vakantiebestemmingen. Als eerste naar Lissabon, Faro, Athene en Kreta, vanaf 10 juni worden ook vluchten naar Malaga, Alicante en Porto hervat.

KLM is begin deze maand al begonnen met vluchten naar onder meer Rome, Madrid, Barcelona en Warschau maar breidt het aantal Zuid-Europese bestemmingen de komende maand uit. Vanaf maandag vliegt KLM al naar meer Italiaanse bestemmingen. Later in juni wordt het ook weer mogelijk naar de Nederlandse Antillen te vliegen.

Waar zijn Nederlandse toeristen in Europa welkom? (De stand van zaken op 29 mei)

- Griekenland opent de grenzen en zijn luchthavens vanaf 15 juni, maar nog niet voor alle landen. Nederland staat voorlopig nog niet op de lijst

- Spanje opent de grens voor toeristen op 1 juli, mogelijk nog met verplichte quarantaine

- Italië opent de grens vanaf 3 juli zonder voorwaarden

- Frankrijk opent de grens vanaf 15 juni, voorlopig alleen voor toeristen uit Duitsland en Zwitserland

- Zwitserland opent de grens met Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk op 15 juni, niet met Italië

- Kroatië opende de grens al op 28 mei voor toeristen uit 10 Europese landen met een laag risico

- Cyprus opent de grens op 9 juni voor toeristen uit lage risicolanden

- Oostenrijk opent 15 juni de grens, maar voorlopig nog alleen met Duitsland

- Tsjechië heeft voorlopig allen de grens geopend met buurlanden Duitsland, Oostenrijk , Slowakije en Hongarije.

- Groot-Brittannië opent de grens vanaf 8 juni, maar bezoekers moeten 14 dagen in quarantaine

- Duitsland houdt de grens nog tot 14 juni dicht, het is onbekend onder welke voorwaarden toeristen straks welkom zijn

- België houdt de grens tot 8 juni dicht, het is nog onbekend onder welke voorwaarden toeristen straks welkom zijn