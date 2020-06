Overwinning voor Trump: rechtszaak tegen voormalige veiligheidsadviseur Flynn gestaakt

Michael Flynn, de voormalige nationale veiligheidsadviseur van Trump/ Beeld REUTERS

De uitspraak is een overwinning voor Trump die van meet af aan heeft geklaagd dat Flynn oneerlijk werd behandeld. Flynn gaf aanvankelijk tegenover de rechter toe dat hij meineed had gepleegd, maar beschuldigde de FBI er later van dat die hem in een val had laten lopen. Trumps minister van Justitie William Barr besloot vervolgens alle aanklachten tegen hem te laten vallen.

Loopjongen

Critici beschuldigden de minister ervan dat hij zich als loopjongen van Trump liet gebruiken. Barr redeneerde echter dat het onderzoek tegen Flynn niet rechtmatig was en dat diens leugens tegenover de FBI dus niet strafbaar konden zijn.

Daarmee leek de zaak van de baan voor Flynn, maar de rechter die de zaak in behandeling had, Emmet Sullivan, besloot een gerespecteerde voormalige rechter te vragen zijn oordeel te geven over het besluit van Barr de aanklachten tegen Flynn in te trekken.

Die concludeerde dat Barr zijn macht als minister van Justitie had misbruikt om een politieke bondgenoot van president Trump te beschermen. Volgens hem stond het als een paal boven water dat Flynn meineed heeft gepleegd.

Bevoegdheid

Volgens het Hof van Beroep heeft rechter Sullivan niet de bevoegdheid de rechtszaak voort te zetten en de motieven van de regering om de aanklachten te laten vallen te beoordelen. Het Hof was overigens verdeeld: van de drie rechters was één tegen de uitspraak.

Trump reageerde op Twitter opgetogen op het nieuws dat Flynn nu van de zaak af is. De president zal de uitspraak ongetwijfeld uitleggen als een bewijs dat het hele Rusland-onderzoek tegen hem een ‘heksenjacht’ was, zoals hij steeds heeft gezegd.