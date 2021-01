Overwinning voor klokkenluider Assange: Britse rechter weigert uitlevering aan VS

Supporters van Wikileaks-oprichter Julian Assange vieren de uitspraak van de rechter op straat in Londen. Beeld AFP

Het is een overwinning voor Assange en zijn volgelingen die al tien jaar strijden tegen uitlevering aan de Verenigde Staten. Amerikaanse aanklagers verdenken de klokkenluider – door Amerika’s aanstaande president Joe Biden vergeleken met een ‘hi-tech terrorist’ – van achttien schendingen van de spionagewetgeving, waaronder het hacken van computers en het openbaren van diplomatieke correspondentie over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Dit zou mensen, informanten bijvoorbeeld, in gevaar hebben gebracht, maar daar is geen bewijs voor aanwezig.



De zaak-Assange wordt gezien als een aanval op de persvrijheid. Zijn partner Stella Morris had gewaarschuwd voor de gevolgen van uitlevering. ‘Het kan ertoe leiden dat andere landen bij het VK kunnen aankloppen met uitleveringsverzoeken voor journalisten, of Facebookgebruikers, wanneer deze censuur hebben geschonden. De persvrijheden waar we in dit land zoveel waarde aan hechten, hebben geen betekenis als ze kunnen worden gecriminaliseerd door regimes in Rusland of Ankara, of aanklagers in Alexandria, Virginia.’



Rechter Baraitser legde het persvrijheidsargument naast zich neer en beweerde dat Assange een eerlijk proces zou krijgen. Ze maakte zich echter grote zorgen over de gezondheid van deze vader van twee jongere kinderen. ‘De impressie bestaat dat het hier om een depressieve en soms wanhopige man gaat die voor zijn toekomst vreest.’ Ze wees op het onvermogen van het juridische systeem in Amerika om gevangenen tegen zichzelf te beschermen. Daarbij refereerde Baraitser onder meer aan de dood van Jeffrey Epstein in diens cel.



Ecuadoriaanse ambassade

De Amerikaanse autoriteiten jagen al een decennium op de 49-jarige Australiër. Acht jaar geleden vluchtte hij naar de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, waar hij zeven jaar zou doorbrengen. Niet alleen de Verenigde Staten wilde hem hebben, maar ook Zweden. In dat land loopt een zedenzaak tegen hem. Deze vervolging is inmiddels stopgezet. Nadat er een nieuw, pro-Amerikaans regime in Ecuador aan de macht kwam, zag hij zichzelf gedwongen de diplomatieke vrijhaven in april 2019 te verlaten.

Sindsdien zit hij in de streng beveiligde Belmarsh-gevangenis, eerst vanwege het schenden van de borg en vervolgens in afwachting van de beslissing in de uitleveringszaak. Er bestaan veel zorgen over zowel de lichamelijke als geestelijke staat van Assange, een libertariër die zegt te strijden voor een eerlijke en ethische vorm van kapitalisme, en vooral voor meer transparantie. Hij heeft de steun van talloze denkers, politici en bekendheden, onder wie Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Peter Handke, Naomi Klein en Pamela Anderson.

Steun en toeverlaat is zijn vader John Shipton, maar die zit wegens coronabeperkingen vast in Australië.