Overwinning voor Elon Musk: Tesla-topman koopt Twitter voor ruim 40 miljard euro

De huidige aandeelhouders krijgen 54,20 dollar per aandeel voor hun stukken. De voorzitter van de raad van commissarissen stelt dat de plannen van Musk zorgvuldig zijn onderzocht, ‘met een focus op waarden, zekerheid en financiering.’

Overnamesoap

Eerder deze maand werd bekend dat Musk bijna 40 miljard euro over had om alle aandelen van Twitter op te kopen. Dit jaar heeft hij al 9 procent van de aandelen aangeschaft, waarmee hij de grootste aandeelhouder is. Daarmee begon de soap. De top van het bedrijf bood de baas van Tesla, tevens de rijkste man op aarde, in eerste instantie een plek in de raad van bestuur aan, maar daar zag Musk even later toch maar weer vanaf.

Nog weer later stelde hij onomwonden dat Twitter alleen toekomst heeft met een nieuwe directie, waarna topman Parag Agrawal cum suis maatregelen namen om de overname te bemoeilijken met de inzet van een zogenoemde gifpil. Zodra Musks aandeel groeit tot ongeveer 15 procent of meer zonder dat hij overleg voert met het bestuur, geeft Twitter nieuwe aandelen uit om zijn belang te verwateren. Dit maakt het niet onmogelijk, maar wel moeilijker voor één persoon om Twitter over te nemen.

Plannen

De afgelopen paar dagen nam de overnamestrijd ineens toch weer een andere wending. Zo zou Musk andere aandeelhouders hebben ontmoet om steun te vergaren voor zijn bod. Een aantal van hen zocht na een presentatie van Musks plannen contact met Twitter, om te benadrukken dat het bedrijf deze kans niet moest laten lopen.

De precieze plannen van Musk zijn nog onduidelijk, maar in een korte verklaring maandagavond licht hij een tipje van de sluier op. ‘Vrijheid van meningsuiting is de basis van een functionerende democratie, en Twitter is het digitale dorpsplein waar zaken worden besproken die van vitaal belang zijn voor de toekomst van de mensheid’, aldus de kersverse eigenaar. Musk heeft in het verleden keer op keer benadrukt dat Twitter een platform moet zijn waarbij iedereen alles moet kunnen zeggen. Dat zou ook kunnen betekenen dat de geschorste Donald Trump weer zou kunnen terugkeren en dat het platform minder streng gaat worden met moderatie. Onlangs nog kreeg in Nederland Geert Wilders te maken met een (tijdelijke) schorsing.

Musk heeft ook herhaaldelijk gezegd dat Twitter veel potentie heeft, maar dat de mogelijkheden nu niet worden benut. Hij kan dat naar eigen zeggen wel. Zijn belangrijkste voornemen is om de algoritmes van Twitter ‘open source’ te maken. Gebruikers en ontwikkelaars kunnen dan zelf aan Twitter sleutelen.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) 25 april 2022