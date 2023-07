Overvallers slaan opnieuw toe bij voetballer PSG, ditmaal bij doelman Donnarumma

Gianluigi Donnarumma voorafgaand aan een interland tussen Nederland en Italië in Enschede. Beeld Getty Images

Volgens het Franse persbureau AFP hield de 24-jarige Donnarumma lichte verwondingen over aan de overval. Zijn vriendin en hij werden in hun woning in Parijs door meerdere overvallers vastgebonden. Onder bedreiging met een wapen zouden ze voor 500 duizend euro aan horloges, juwelen en andere luxe producten hebben afgestaan. De Franse politie heeft een onderzoek ingesteld.

Het is niet voor het eerst dat een speler van de Franse recordkampioen te maken krijgt met een overval. In maart 2021 werd toenmalig PSG-aanvaller Ángel Di María tijdens een competitiewedstrijd gewisseld omdat criminelen zijn huis hadden overvallen.

Op hetzelfde moment werd ook bij de familie van de aanvoerder Marquinhos ingebroken. Ook voormalig PSG-spelers Eric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva en Mauro Icardi overvallen gedurende de periode dat ze onder contract bij de voetbalclub uit Parijs.

Ook elders weten overvallers de huizen van voetballers te vinden – niet zelden op momenten waarop die spelers juist op het veld staan. Eind vorig jaar vertrok de Engelse sterspeler Raheem Sterling halsoverkop van het WK voetbal in Qatar nadat zijn vrouw en kinderen thuis waren overvallen. Daarop scherpten verschillende spelers uit het Engelse team de beveiliging van hun huizen aan.

In Nederland kreeg twee jaar geleden de roofoverval op de Amsterdamse woning van PSV-speler Eran Zahavi veel aandacht. Ook bij de Israëlische voetballer sloegen de overvallers toe terwijl hij onderweg was voor een wedstrijd. Zijn vrouw en kinderen werden vastgebonden, hun monden met tap afgeplakt. Voor Zahavi was de overval reden om een jaar later uit Nederland te vertrekken.