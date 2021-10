Overstroming op Sicilië: twee doden en het ergste moet nog komen

Bewoners van de Siciliaanse stad Catania hozen water uit hun huizen die door hevige regenval zijn overstroomd. Beeld REUTERS

Het historische centrum van Catania veranderde dinsdagmiddag in een wildwaterbaan die plantenbakken, terrasmeubilair en zelfs auto's meesleurde. De situatie was zo gevaarlijk dat de burgemeester besloot alle niet-noodzakelijke winkels te sluiten. Hij deed een oproep aan burgers om thuis te blijven.

Een 53-jarige man verdronk nadat hij werd meegesleurd door het water en onder een stilstaande auto bekneld raakte. Het andere slachtoffer viel in een dorp landinwaarts door een modderstroom; naar zijn vrouw wordt nog altijd gezocht. De brandweer moest 620 keer uitrukken, vooral om automobilisten te hulp te komen die vast waren komen te zitten in hun voertuig. Een ziekenhuis dat overstroomde moest worden geëvacueerd, in de rechtbank regende het binnen. Het vliegveld van Catania werd gedeeltelijk gesloten, reizigers hadden te maken met grote vertragingen.

Uitzonderlijk

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Catania overstroomt, maar het waren wel de ernstigste overstromingen tot dusver. Maandag en dinsdag viel 265 millimeter regen, bijna een derde van wat er normaal in een heel jaar valt. De oorzaak is een zogenaamde ‘medicane’: een mediterrane orkaan, die weliswaar minder heftig is dan een tropische storm en ook op een andere manier ontstaat, maar wel veel schade kan veroorzaken.

Medicanes zijn een relatief nieuw fenomeen, legt klimatoloog Antonio Navarra uit, directeur van het Euro-Mediterranean Centre on Climate Change in Lecce. ‘Ze zijn heel intens. We zijn ze nog volop aan het bestuderen en werken aan nieuwe modellen om te begrijpen hoe ze zich door klimaatverandering zullen ontwikkelen.’

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Sicilië met extreem weer te maken krijgt. In augustus werd op het eiland het Europese temperatuurrecord verbroken tijdens een hittegolf waarin het ruim 48 graden werd. Sicilië is in Italië de regio die de gevolgen van klimaatverandering tot nu toe het duidelijkst voelt.

Verstopte waterafvoer

De gevolgen van het noodweer in Catania worden verergerd door slechte waterafvoer. De putten en leidingen van de stad, die naast de Etna ligt, zijn vrijwel permanent verstopt door vulkanische as. Die daalt dit jaar nog vaker dan anders neer. In lokale media klonk dinsdag kritiek op het stads- en regiobestuur. Volgens critici schuiven bestuurders de oorzaak van de overstromingen te gemakkelijk af op klimaatverandering, terwijl de wateroverlast met een goedwerkend afvoersysteem veel minder erg zou zijn.

Maar veel tijd om de schuldvraag te beantwoorden is er nu niet. Er is zelfs geen tijd om wonden te likken en de schade rustig op te nemen, want Catania moet zich alweer schrap zetten voor het volgende noodweer. Dat bereikt Sicilië naar verwachting donderdag of vrijdag. Het hoofd van de nationale burgerbescherming waarschuwde daar woensdag voor. Het Siciliaanse regiobestuur overweegt de noodtoestand uit te roepen. Scholen en niet-noodzakelijke winkels blijven in elk geval tot vrijdag gesloten.

De leiders van de G20 komen aanstaand weekend in Rome bijeen, onder meer om over het klimaat te spreken. De regiogouverneur van Sicilië deed een oproep aan hen om ‘dappere beslissingen’ te nemen. Ook de EU zou volgens de gouverneur moeten ingrijpen met ‘ongewone maatregelen’. Hij riep de deelnemers aan de internationale klimaattop in Glasgow, die volgende week begint, op tot actie. ‘Anders zullen wij in de toekomst steeds vaker schade moeten opnemen en, God verhoede, slachtoffers moeten tellen.’