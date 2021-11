Oversterfte neemt toe, ouderenartsen roepen op: ‘Breng corona niet naar je oma’

Fysiotherapie in een verpleeghuis in Hellendoorn, waar de patiënt in quarantaine zit na een mogelijke besmetting met het coronavirus. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Grote zorgen in verpleeghuizen om oplopende besmettingen

Ruim zeshonderd verpleeghuislocaties, bijna een kwart van het totaal, kampen met een recente coronabesmetting. In september was dat bij minder dan 5 procent van de locaties het geval. Dagelijks testen circa 175 bewoners van verpleeghuizen positief, een maand eerder circa 33. De sterftecijfers stijgen ook, maar zijn met gemiddeld 11 gemelde gevallen per dag nog een stuk lager dan in de winter. Toen overleden geregeld meer dan 60 verpleeghuisbewoners op een dag. Nanda Hauet, directeur van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso, maakt zich grote zorgen. De boosterprikken die binnenkort worden gezet, gaan volgens haar helpen om bewoners minder ziek te maken, maar uitbraken zijn met de huidige aantallen besmettingen niet te voorkomen. Hauet vraagt om betere naleving van de maatregelen. ‘Het virus wordt immers binnengelopen door bezoek of personeel. Breng corona niet naar je oma!’

Torenhoge besmettingscijfers in Nederland

De Nederlandse besmettingscijfers zijn hoger dan ooit tevoren. Het RIVM meldde vrijdag 16.287 positieve testen, bijna evenveel als het recordaantal van 16.331 op donderdag. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis is het weekgemiddelde hoger dan 13 duizend meldingen per dag. In een week tijd steeg het aantal positieve testen met 49 procent. Hoewel het aantal gemelde besmettingen niet goed te vergelijken is met eerdere golven, toen minder werd getest, betekent dit wel dat het virus zich razendsnel verspreidt.

Vorige week bijna 600 sterfgevallen meer dan verwacht

De zogeheten oversterfte stijgt snel. In de eerste week van november stierven in Nederland bijna 600 personen meer dan verwacht. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het CBS telde in die week 3.495 sterfgevallen, beduidend meer dan de verwachte circa 2.900. De week ervoor overleden 450 meer mensen dan normaal voor de tijd van het jaar.

Bij personen van 80 jaar of ouder was de oversterfte het hoogst: er stierven zo’n 300 meer 80-plussers dan het CBS zou verwachten als er geen coronapandemie was. Maar in alle leeftijdsgroepen nemen de sterftecijfers toe.

Over de eerste week van november meldde het RIVM 139 sterfgevallen door covid-19, veel minder dan de oversterfte die het CBS meldt. Voor coronasterfte geldt geen meldingsplicht. Daardoor zijn niet alle sterfgevallen bekend bij het RIVM.