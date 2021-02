Oversterfte lager dan geregistreerde covidsterfte, sterfte wereldwijd daalt

Het coronavaccin van Sinovac wordt toegediend in een museum in Rio de Janeiro. Beeld REUTERS

Oversterfte valt lager uit dan het aantal geregistreerde sterfgevallen door covid-19

De oversterfte in Nederland is voor de tweede week op rij lager dan de daadwerkelijk getelde sterfte door covid-19. Dat betekent dat het RIVM meer coviddoden telt, zo’n 400 per week, terwijl het CBS in de langjarige trends nauwelijks een verandering waarneemt. De afgelopen week was de oversterfte volgens het CBS 150 personen hoger dan normaal in deze tijd van het jaar, een week eerder was er nauwelijks oversterfte zichtbaar. Een verklaring hiervoor kan het CBS niet geven. Maar het is aannemelijk dat er door alle coronamaatregelen momenteel in Nederland ook minder griep voorkomt en dat daardoor ook de sterfte als gevolg van griep lager is dan normaal. Hierdoor valt de oversterfte lager uit. Overigens hanteert het RIVM een iets andere berekening van oversterfte en constateert dit instituut dat de oversterfte nog wel sterk is verhoogd.

Finland scherpt coronamaatregelen aan, mogelijk ook noodtoestand afgekondigd

Finland gaat vanaf 8 maart drie weken op slot om de toename van het aantal besmettingen te stoppen. Dit maakte de Finse premier Sanna Marin donderdag bekend. Komende week wordt mogelijk de noodtoestand afgekondigd, waardoor de overheid onder andere de bevoegdheid krijgt horeca te sluiten in regio’s met veel besmettingen. Een van de nieuwe maatregelen is de invoering van thuisonderwijs voor scholieren van 13 jaar en ouder. Ook komt er een samenscholingsverbod voor meer dan 6 personen. Naar inwonertal heeft Finland momenteel een van de laagste besmettingscijfers in Europa.

Sterfte door corona neemt af, Europese landen melden relatief meeste sterfte

De wereldwijde sterfte ten gevolge van corona blijft dalen. De afgelopen week overleden zeker 67 duizend personen door het virus, een afname van 33 procent ten opzichte van de piek van eind januari. Op het Afrikaanse continent zakte de geregistreerde sterfte het hardst, sinds eind januari is het aantal gemelde sterfgevallen ruim gehalveerd. Ook in Europa is de daling groot, in een maand daalde de sterfte 38 procent. Europese landen blijven sterk vertegenwoordigd in de lijst met de meeste overledenen naar inwonertal. Van de tien landen met de meeste sterfte in de afgelopen twee weken zijn er negen Europees. De enige uitzondering hierop is Mexico, dat 101 overledenen per miljoen inwoners meldt. In Slowakije en Tsjechië zijn de meeste overlijdens geregistreerd, omgerekend 233 en 190 per miljoen inwoners, zo’n 10 procent meer dan begin februari.