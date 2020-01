Overstappen van internet- en telefoonaanbieder wordt makkelijker

Grondwerk in de Emmastraat voor het verplaatsen en verleggen van kabels voor telecommunicatie. Beeld Hollands Hoogte

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer gaat gepaard met concrete toezeggingen door het bedrijfsleven. Klanten behouden langer toegang tot hun e-mailadres en mogen slechts één werkdag van het internet afgesloten worden.

Met de wetswijziging hoopt het kabinet meer marktwerking te bereiken. Klanten blijven vaak jaren bij dezelfde provider, uit angst hun e-mailaccount meteen te verliezen en in de overstapperiode weken zonder internet te zitten. Consumenten moeten het gevoel hebben op elk moment te kunnen overstappen naar een nieuwe aanbieder, vindt het kabinet. ‘Ik wil dat meer aanbieders een kans krijgen en dat consumenten bewuster zijn van de keuzemogelijkheden’, aldus Keijzer.

Overstapperikelen

Het kabinet heeft de toezegging van meer dan twintig internet- en telefoonaanbieders dat zij hun leven beteren. Op dit moment behouden klanten hun e-mailadres slechts één maand na overstap. De bedrijven hebben afgesproken consumenten vanaf de zomer toegang te blijven geven voor ten minste een halfjaar. Consumenten behouden ofwel toegang tot hun oude mailaccount, ofwel het recht op het automatisch doorsturen van hun mails naar het nieuwe e-mailadres. Dit verschilt per aanbieder.

De wettelijke overstaptijd voor consumenten wordt vastgelegd in de nieuwe Telecommunicatiewet. Het leveren van een internetverbinding mag niet langer dan één werkdag worden onderbroken. De oude provider mag de verbinding pas verbreken één dag voordat het abonnement van de nieuwe aanbieder ingaat.

De wetswijziging zal veel mensen goed uitkomen, denkt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Een e-mailaccount verliezen is voor veel consumenten een drempel om over te stappen naar een nieuwe aanbieder, weet hij. Spierenburg ziet in het voorstel een positieve trend. ‘Dit kabinet lijkt zich in te spannen. Je merkt dat deze staatssecretaris erg begaan is met de consument. Het is in lijn met een ander wetsvoorstel dat ze recent deed.’ Hij doelt op een eerdere wijziging van de Telecommunicatiewet, waardoor bedrijven alleen consumenten mogen benaderen die hier toestemming voor geven.

Het kabinet maakt ook korte metten met schimmige, vaak agressieve aanbieders. Volgens de Autoriteit Consument en Markt klagen steeds meer ondernemers over lijnkaping. Hierbij worden ondernemers zonder dat ze het weten en zonder dat ze toestemming hebben gegeven, overgezet naar een andere provider. Dat leidt tot veel problemen, omdat vaak lastig is aan te tonen dat er geen toestemming is verleend. In de nieuwe wet wordt vastgelegd dat ondernemers alleen mogen worden overgezet na schriftelijke instemming. Voor consumenten ligt deze regeling al vast in het Burgerlijk Wetboek.