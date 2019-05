Overstap gevangenisdirecteur Vught naar kliniek moordenaar Anne Faber is ‘respectloos’

De kliniek in Den Dolder. Beeld ANP

De gevangenis in Vught kreeg onlangs kritiek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Michael P. werd door de PI Vught een ‘modelgevangene’ genoemd voordat hij werd overgeplaatst naar Fivoor en daar vervolgens meer vrijheden kreeg.

De overstap van psychiater en medisch directeur Erik Masthoff van de penitentiaire inrichting Vught naar Fivoor werd in november vorig jaar al bekendgemaakt. In die tijd was de Onderzoeksraad voor de Veiligheid nog bezig met het onderzoek naar de vraag of er fouten waren gemaakt rondom de detentie van P.

Bedrijfsongevalletje

‘Dat nota bene deze man is aangesteld, toont wat ons betreft aan dat het de bestuurders van Fivoor en de PI Vught ontbreekt aan realiteitszin en moreel besef’, aldus Hans Faber, woordvoerder van de familie. Volgens hem doen de instellingen de moord op Anne af ‘als een bedrijfsongevalletje’. ‘Het belooft weinig goeds voor de cultuuromslag die moet plaatsvinden in de forensische psychiatrie’, zegt hij.

Fivoor zegt de ophef rondom de bestuurder te betreuren. ‘De inspecties hebben aan de onderzoeken naar het detentieverloop van Michael P. geen conclusies verbonden die direct het functioneren van Erik als bestuurder van Fivoor ter discussie stelden’, aldus de instelling. ‘Fivoor heeft deze samenloop natuurlijk wel besproken ten tijde van de aanstelling en is zich terdege bewust van de verantwoordelijkheid die er ligt alles te doen wat mogelijk is om herhaling van wat er gebeurd is rond Michael P. voortaan te voorkomen.’

Volgens een woordvoerder van Fivoor is Masthoff zich door zijn functies in het verleden juist ‘heel scherp bewust van zijn verantwoordelijkheid en loopt hij daar ook niet voor weg’.

Fivoor beschrijft de psychiater als een ‘energieke, resultaat- en mensgerichte bestuurder’. Hij heeft jarenlange ervaring in de forensische psychiatrie en promoveerde op de kwaliteit van leven van psychiatrische patiënten. In 2018 werd hij als medisch directeur van de PI Vught tweede bij de verkiezing van de ambtenaar van het jaar.