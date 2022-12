Overspel en seks voor het huwelijk strafbaar in Indonesië, ondanks kritiek. ‘Dit is Indonesië, meneer’

Twee vrouwen protesteren voor het parlement in Jakarta tegen het nieuwe wetboek dat onder meer seks voor het huwelijk strafbaar stelt. 'De wet controleert het lichaam van de vrouw', staat op het plakkaat dat een van hen draagt. Beeld ANP / EPA

Het Indonesische parlement keurde dinsdag een nieuw Wetboek van Strafrecht goed waarin overspel, seks voor het huwelijk en ongehuwd samenwonen strafbaar worden gesteld. Ook staan voortaan jarenlange celstraffen op het beledigen van de president, demonstreren zonder vergunning, godslastering, het aanbevelen van atheïsme of communisme, kritiek op de nationale filosofie of ongeautoriseerd uitleg geven over voorbehoedsmiddelen. Abortus blijft strafbaar. De wetten gelden tevens voor bezoekende buitenlanders en gaan over drie jaar in.

Bij een eerste poging in 2019 om het nieuwe wetboek in te voeren gingen nog tienduizenden Indonesiërs de straat op. Bij confrontaties met de oproerpolitie vielen driehonderd gewonden en ten minste één dode. Afgelopen dagen stonden slechts plukjes activisten in Jakarta en enkele provinciehoofdsteden. Zij vinden dat de parlementariërs niet moeten buigen voor conservatieve islamitische partijen die burgerlijke vrijheden willen inperken.

Op last van president Joko Widodo organiseerde een speciale commissie afgelopen jaren inspraakrondes met maatschappelijke instellingen en burgerrechtenactivisten. Dat heeft geleid tot marginale verbeteringen, erkennen deskundigen en activisten. Maar nog steeds, zeggen zij, moeten Indonesiërs te veel burgerrechten inleveren. Zij maken zich vooral zorgen om lhbti’ers die een half jaar cel riskeren als zij ongetrouwd samenwonen. Homoseksualiteit of genderdiversiteit zijn niet strafbaar in Indonesië, maar een homohuwelijk is niet mogelijk. Een voorstel om ‘obsceniteit in de publieke ruimte’ strafbaar te stellen heeft het niet gehaald. Het strafrecht laat wel ruimte voor lokaal gewoonterecht, waarschuwen deskundigen, wat sharia-achtige toevoegingen kan gaan opleveren.

Koloniaal wetboek wordt vervangen door een wetboek met ‘Indonesische waarden’

‘We kunnen niet iedereen tevreden stellen in een multicultureel en multi-etnisch land ’, zei minister Yasonna Laoly bij de presentatie van het nieuwe wetboek waaraan meer dan tien jaar is gewerkt. Het vorige was een combinatie van het koloniaal strafrecht uit 1917, lokaal gewoonterecht en moderne toevoegingen sinds de onafhankelijkheid. Daardoor dubbelden veel wetsartikelen of waren ze tegenstrijdig. Laoly’s plaatsvervanger kondigde vóór de zitting al aan dat het Nederlandse koloniale wetboek eindelijk wordt vervangen door een wetboek dat ‘in lijn is met de Indonesische waarden’. Genoeg gepraat, stelde de minister na afloop, wie het nu nog niet eens is met een wetsartikel, moet maar naar het hooggerechtshof stappen. Veel mensenrechtenorganisaties zeggen dat te zullen doen.

Enkele controversiële artikelen zijn verzacht na de inspraakronde. Nog steeds levert seks buiten het huwelijk een jaar gevangenisstraf op, maar het aantal partijen dat aangifte kan doen is beperkt tot de directe familie: partner, ouders en kinderen. Dat maakt het onwaarschijnlijker dat ongetrouwde toeristen op Bali in de cel belanden wegens het delen van een hotelkamer. Het beledigen van de president of van nationale instituten als politie of leger kan drie jaar gevangenisstraf opleveren. Dan moet de president of generaal wel persoonlijk aangifte doen van smaad met de intentie schade te berokkenen aan de staat. Deze toevoeging, verzekeren de opstellers, laat voldoende ruimte om nog kritische leuzen te roepen tijdens demonstraties.

Gewone Indonesiërs zijn niet blij met de nieuwe wetten; kritiek is er ook

In de glanzende nieuwe metro van Jakarta blijkt niemand blij met de nieuwe wetten. ‘Ik ben een moderne moslim’, zegt een vrouw in shorts die haar glanzende haren los draagt. ‘Deze wetten gaan te ver. Wel of geen abortus, dat zou een persoonlijke afweging moeten zijn.’ Een twintiger met een Mickey-Mouse T-shirt aan is het met haar eens: ‘Als christen weet ik al dat ontrouw verkeerd is en mijn vrouw zou nooit een abortus ondergaan. Het zijn politieke deals, die niks veranderen in mijn leven.’

Een jonge bankier in wit overhemd legt uit: ‘Dit is Indonesië, meneer. Er is hier altijd een groot grijs gebied waar iedereen zijn gang kan gaan’. In Atjeh, de meest conservatieve provincie van het land, wordt het strafrecht al aangevuld met streng islamitische sharia-wetgeving. Een groepje journalisten demonstreerde daar dinsdag tegen de inperking van hun persvrijheid.

Stevige kritiek komt van organisaties die vrezen dat Indonesië minder aantrekkelijk wordt voor buitenlandse investeerders en toeristen. Zo noemt Maulana Yusran van de Indonesische horecavereniging het nieuwe wetboek ‘totaal contraproductief’ op een moment dat het land herstelt van de coronacrisis. ‘We vinden het zeer spijtig dat de regering hier geen oog voor heeft’, mopperde hij tegen persbureau Reuters. De internationaal georiënteerde Jakarta Post schampert in een hoofdredactioneel commentaar dat het nieuwe wetboek even koloniaal is als het oude. Volgens de krant is er niet geluisterd naar mensenrechtenorganisatie en beweegt Indonesië achteruit in plaats van vooruit.

Onderzoeker Andreas Harsono van Human Rights Watch Indonesië begrijpt de lauwe reacties van tegenstanders. ‘Veel activisten zijn uitgeput na twee jaar belangenbehartiging.’ Hij verwacht niet dat de – volgens hem – onderdrukkende wetten breed zullen worden toegepast. ‘Het gevaar zit hem in selectieve handhaving. Geen hotel in Jakarta of Bali wil klanten verliezen. Dat geeft de politie weer een extra mogelijkheid om smeergeld te eisen.’ Ook bestuurders kunnen volgens hem gemakkelijk politieke tegenstanders aanklagen voor godslastering. ‘Zelfs afvalligheid wordt strafbaar, voor het eerst in de geschiedenis van Indonesië! Daardoor neemt de religieuze vrijheid nog verder af.’