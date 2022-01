Overspannen markt koopwoningen leidt tot recordhoogte in huursector

Vrije sector huurwoningen op de Oostelijke Eilanden en Kadijken in Amsterdam. De huurprijzen stegen eind vorig jaar tot recordhoogtes. Beeld ANP

Na aanvang van de pandemie, in het voorjaar van 2020, daalden de huurprijzen voor het eerst in jaren. Expats bleven weg, de toeristenverhuur viel stil. Sinds in de zomer van 2021 aan de meeste beperkende maatregelen een einde kwam en de economie sterk is aangetrokken, stijgen de huurprijzen in de vrije sector volgens het onafhankelijke woningplatform Pararius weer snel. Per vierkante meter kostte een huurwoning in het laatste kwartaal van vorig jaar gemiddeld 17 euro.

Jasper de Groot, directeur van Pararius, wijdt die stijging voor een belangrijk deel aan de markt voor koopwoningen, waar de prijzen eveneens snel toenemen. Het gevolg is dat voor grote groepen mensen een koopwoning onbetaalbaar is geworden, terwijl ze te veel verdienen om aanspraak te maken op sociale huurwoningen. Hierdoor moeten meer mensen strijden om een te klein aantal woningen, duidt hij. Dat drijft de prijzen op.

Zo’n 7 procent van de woningen in Nederland valt binnen de vrijehuursector en dat is wat De Groot betreft te weinig. Overigens kunnen de huidige lockdownmaatregelen op korte termijn wel weer voor een daling in de huren zorgen als expats opnieuw wegblijven, verwacht hij.

Drenthe, Friesland en Overijssel

Met name in Drenthe, Friesland en Overijssel − de drie goedkoopste provincies van Nederland om in de vrije sector een woning te huren − ging het hard. Hier stegen de huren tussen de 10 en 17 procent. In Noord-Holland, de duurste provincie van Nederland, stegen de prijzen gemiddeld met 0,6 procent.

Amsterdam kent de hoogste huurprijzen van de Nederlandse steden, met gemiddeld 22,45 euro per vierkante meter. Ter vergelijking: dat is 1.122,50 euro voor 50 vierkante meter. Hierna volgen Utrecht (18,33 euro), Rotterdam (16,90 euro), Den Haag (16,89 euro) en Eindhoven (15,76 euro). De enige middelgrote steden waar de huren daalden, waren Nijmegen en Tilburg; in laatstgenoemde stad lagen de prijzen zelfs 4,4 procent lager dan een jaar eerder.

De prijzen van vrijstaande woningen stegen van de verschillende woningtypes het hardst, met maar liefst 18,2 procent. Per vierkante meter zijn appartementen nog altijd het duurst om te huren.