Overname van verzekeraar Vivat: wat betekent dat voor de 2,5 miljoen polishouders?

Hoofdkantoor van verzekeraar Vivat in Amstelveen. Beeld Peter Hilz / Hollandse Hoogte

1. Wat gebeurt er met mijn Vivat-verzekering?

Dat hangt af van wat voor soort verzekering u heeft bij Vivat. De nieuwe eigenaar, investeringsfonds Athora, verkoopt de 300.000 schadepolissen direct door aan NN Group. Het voormalige Nationale Nederlanden nam in 2017 al Delta Lloyd over. Met de nieuwe aanwinst wordt het de grootste schadeverzekeraar van ons land. De levensverzekeringen, inclusief Zwitserleven-gevoel, houdt Athora zelf. Die tak is goed voor 2,2 miljoen polissen. Ook krijgt de investeerder straks vermogensbeheerder Actiam in handen.

2. Wie is die nieuwe eigenaar van Vivat?

Sinds haar oprichting in 2014 is Athora bezig portefeuilles levensverzekeringen over te nemen in heel Europa. In Ierland werd Aegon gekocht, in België Generali en in Duitsland Delta Lloyd. Doel is naar eigen zeggen leidend te worden op het vlak van levensverzekeringen en pensioenproducten. Tot nog toe had Athora naar eigen zeggen ruim 800.000 polishouders. Dat worden er dankzij Vivat bijna vier keer zo veel. ‘Wij bouwen een gespecialiseerde verzekeringsgroep in Europa’, stelt oud-bankier Michele Bareggi, de ceo van Athora. ‘Vivats sterke aanwezigheid zal een belangrijk onderdeel worden van onze Europese activiteiten’. Zelf is Athora afkomstig uit Bermuda. De nieuwkomer op de verzekeringsmarkt heeft diverse eigenaren. Daaronder Apollo, een van de grootste Amerikaanse private equity-firma’s.

2.500 medewerkers heeft Vivat. Hoewel er nog geen gedwongen ontslagen zijn aangekondigd, is hun toekomst onzeker.

3. Private equity? Bermuda?

Het klopt dat het nogal een breuk met het verleden is. De meeste mensen kennen Vivat als Reaal. De wortels van die verzekeraar gaan meer dan een eeuw terug, toen zij ontstond vanuit de vakbeweging. Daar zijn ze niet helemaal gerust op de overname door Athora. ‘We willen garanties dat het bedrijf niet in de Bermudadriehoek verdwijnt’, zo werd een vakbondsman geciteerd in deze krant. Het is inderdaad een trend dat private equity (partijen die gespecialiseerd zijn in het opkopen, reorganiseren en met winst doorverkopen van ondernemingen) een oogje heeft op levensverzekeringen. Vooral de door de klanten betaalde premies wekken interesse. De private equity-fondsen hopen die winstgevender te kunnen beleggen dan traditionele verzekeraars.

Woordvoerders van Athora sussen daarentegen dat het zeker ‘geen private equity’ is. Het bedrijf presenteert zich als een serieuze verzekeraar. In een persbericht zeggen de nieuwe eigenaren van Vivat geen snelle winst, maar een ‘oplossing voor de lange termijn’ na te streven. Vivat blijft Nederlands, staat er verder, en het hoofdkantoor in Amstelveen. Feit is wel dat Athora en NN samen het hoogste bod hebben uitgebracht. Die miljarden moeten op de een of andere manier worden terugverdiend.

4. Is mijn levensverzekering straks nog in veilige handen?

Het ligt voor de hand dat Athora, zoals vrijwel elke bedrijf doet na een overname, in de kosten zal snijden. Daarnaast is de verwachting dat de nieuwe eigenaar ook wijzigingen aanbrengt in het beleggingsbeleid van Vivat. Nu zitten de premies van de klanten volgens het FD grotendeels in staatsobligaties. Die zijn zeer veilig, maar leveren weinig op. Door in risicovollere producten te beleggen, zou Athora in theorie winst kunnen behalen. Vrijdag bleek dat een deel van die beleggingen in elk geval wordt uitbesteed aan Athora’s minderheidsaandeelhouder, Apollo.

Niet elke Vivat-klant zal er gerust op zijn. Maar Nederlandse verzekeraars kunnen niet grenzeloos risico’s nemen. Hun vrijheid wordt ingeperkt door de toezichthouder. Die heeft als taak over hun financiële gezondheid te waken en het vertrouwen in de verzekeringssector hoog te houden. Uitgerekend De Nederlandsche Bank moet nog toestemming geven voor de overname van Vivat door Athora. Het wordt interessant te zien welke garanties, of andere maatregelen, zij gaat eisen van de nieuwe eigenaar. De woekerpolisaffaire ligt vers in het geheugen. Hetzelfde geldt voor de taferelen die zich afspeelden nadat de Chinezen het noodlijdende Vivat overnamen in 2015. Toen break er direct heibel uit in de bestuurskamer. Op wéér een ‘foutje, bedankt’, zoals de fameuze reclameslogan van Reaal in de jaren negentig luidde, zit niemand te wachten.