Overname Tata Steel Nederland van de baan: duurzame ambities Hoogovens te hoog gegrepen

Tata Steel Nederland heeft 13.000 mensen in dienst, waarvan 9.000 in IJmuiden Beeld ANP

Onlangs waren er al geruchten dat de gesprekken tussen Tata Steel en SSAB niet echt wilden vlotten. Twee grote aandeelhouders van SSAB zouden zich tegen de overnameplannen hebben gekeerd.

Het afketsen van de overname is een grote klap voor de Nederlandse tak van het Indiase staalconcern, dat de hoop had gevestigd op een toekomst samen met het Zweedse bedrijf. SSAB heeft als ambitie het eerste fossielvrije staalbedrijf ter wereld te worden.

Volgens SSAB werd het na grondige studie duidelijk dat het niet zou lukken om de Nederlandse tak van Tata Steel te ‘integreren in het strategische raamwerk’ van het bedrijf. Om ‘technische redenen’ zou de integratie van de Hoogovens in het Zweedse concern te ingewikkeld zijn. De samenwerkingsvoordelen zouden daarom uiteindelijk niet opwegen tegen de investeringen die het bedrijf zou moeten doen.

Milieuoverlast

SSAB is vooral een producent van hoogwaardig staal. In 2019 was de productie bijna 9 miljoen ton op jaarbasis. Het bedrijf heeft ook fabrieken in de VS. Daar ligt de belangrijkste afzetmarkt naast die in de noordelijke landen. De grootaandeelhouders zijn twee Zweedse instituten en de Finse staat. In totaal werken er 15 duizend mensen.

Tata Steel Nederland heeft 13 duizend mensen in dienst, waarvan 9 duizend in IJmuiden. Die produceren 7 miljoen ton hoogwaardig staal. Een van de grote problemen van het Nederlandse bedrijf is de milieuoverlast, zoals de grafietregens, de fijnstof- en de CO 2 -uitstoot. Met name op dat laatste punt hadden de Zweden grote plannen. Zij voeren experimenten uit waarbij de kolen als energiebron worden vervangen door waterstof. Maar, zegt SSAB-ceo Martin Lindqvist in een persbericht, het ging niet lukken om de Hoogovens bij de ‘duurzaamheidsstrategie te laten aansluiten’.

Het staalbedrijf in IJmuiden stoot, na de kolencentrales die zullen worden gesloten, de meeste CO 2 in Nederland uit.

Bij de aankondiging van de overnamegesprekken waren velen rond de Hoogovens enthousiast. Minister Wiebes van Economische Zaken reageerde verheugd op het plan. ‘Een overname van Tata Steel Nederland door het Zweedse staalbedrijf SSAB lijkt aantrekkelijk. De bedrijven zijn complementair en beide hebben grote ambities voor verduurzaming’, zei hij. Ook de vakbonden waren voorzichtig positief. Frits van Wieringen, voorzitter van de ondernemingsraad in Nederland, zei dat SSAB ‘goed aangeschreven staat’.