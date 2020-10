Overname Hema door Jumbo is voor alle partijen een win-win-situatie

Een filiaal van Hema en een Jumbo-supermarkt in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Met de overname van Hema wordt Jumbo nu een retailgigant. Beeld ANP

Jumbo-ceo Frits van Eerd (53) zei het begin dit jaar al, in gesprek met de Volkskrant: ‘Het liefst had ik ook nog heel Hema gekocht.’ Hij had het over eind 2018, toen Hema te koop stond en Van Eerds vingers kennelijk jeukten. Hij deed het niet; als supermarktuitbater waren de fietspompen en gordijnen van Hema ‘teveel een-ver van-mijn-bedshow’, zei Van Eerd. Ondernemer Marcel Boekhoorn liep uiteindelijk met Hema weg.

Nu, twee jaar later, slaat de familie Van Eerd alsnog toe, zij het niet met de hele maar met de halve Hema: via hun eigen investeringsmaatschappij willen de Jumbo-eigenaren 50 procent van de Hema-aandelen overnemen. Daartoe werkt de familie van Eerd samen met een andere Nederlandse investeringsmaatschappij, genaamd Parcom. Deze maatschappij krijgt de overige 50 procent van Hema in handen. Maar vermoedelijk is dat tijdelijk; de familie Van Eerd aast op de hele Hema.

De deal is voorwaardelijk. De komende acht weken nemen Parcom en de familie Van Eerd de boeken van Hema door, en proberen financiering van de banken te krijgen. ‘Dat laatste is een hele belangrijke voorwaarde,' zegt Ton van Veen, de financiële topman van de Jumbo en woordvoerder van de familie van Eerd rondom de Hema-overname. ‘Als we dat rondkrijgen, hopen we dat de transactie begin volgend jaar is afgerond.’

Turbulente jaren

Het zou het voorlopige sluitstuk worden van dertien zeer turbulente jaren voor Hema, waarmee een stabiele toekomst weer in het verschiet ligt. Voor Jumbo-familie van Eerd zou een gedeeltelijke overname van Hema een huzarenstukje betekenen, waarmee het haar positie in de top van de Nederlandse detailhandel verder bestendigt.

Jumbo groeide de afgelopen tien jaar pijlsnel, vooral door overnames: van Super de Boer, C1000, La Place, supermarkten van Emté en panden van Marqt. Maar inmiddels zijn de grote overnamekandidaten in de supermarktbranche wel zo’n beetje wel op; Lidl, Aldi, Plus en Albert Heijn zijn niet te koop, hooguit kon Jumbo nog een regionaal kleintje opslokken. Nu blijkt de veldtocht van de gele supermarktketen toch niet te stuiten; Hema heeft maar liefst achthonderd winkels in elf landen, en de helft daarvan is nu van Jumbo.

Dat de andere helft voorlopig in handen van Parcom blijft, is ‘een slimme zet van Van Eerd’, zegt retaildeskundige Kitty Koelemeijer van Nyenrode Business University. ‘Parcom heeft veel ervaring met het herorganiseren van bedrijven, en zij zullen de komende jaren Hema’s operationele processen klaarmaken voor integratie met Jumbo. Op deze manier hoeft het managementteam van Jumbo zich niet ineens te ontfermen over honderden Hema-winkels. Maar uiteindelijk zal de familie Van Eerd 100 procent van Hema’s aandelen willen verwerven.’

Van Veen, financieel directeur van Jumbo, zegt daarover: ‘Dat is te zijner tijd zeker denkbaar, maar daar is niets over afgesproken en het is nu niet aan de orde. Eerst willen we de financiering rond krijgen, en dan richten we ons op verdere groei van Hema, onder haar eigen directie. Als Parcom over een aantal jaren haar aandelen wil verkopen, zien we verder. Hoe dan ook blijft Jumbo gewoon Jumbo, en Hema blijft Hema.’

Hoe zit de overname van Hema in elkaar? Parcom en Mississippi Ventures, het investeringsvehikel van de familie Van Eerd, willen 450 miljoen euro op tafel leggen voor Hema. Daarvan brengen de twee kopers elk 75 miljoen euro in, de overige 300 miljoen euro moet van de banken komen. Van deze 450 miljoen vloeit circa 400 miljoen naar de schuldeisers die Hema afgelopen zomer in handen kregen, waarmee die voorgoed van het toneel verdwijnen. De overige 50 miljoen euro gaat naar Hema zelf, als financiële injectie. De nieuwe eigenaren willen ook de overgebleven schulden van Hema, 300 miljoen euro, herfinancieren zodat Hema jaarlijks vele miljoenen aan rentebetalingen bespaart en daardoor weer ruimte krijgt om te investeren in de toekomst.