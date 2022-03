Overmars heeft verrassend snel een nieuwe baan: technisch directeur bij FC Antwerp

Marc Overmars op weg naar zijn presentatie bij FC Antwerp. ‘Ik begin aan een nieuw hoofdstuk.’ Beeld Belga

Sommige Belgische media spreken van ‘een bom’, om het kaliber van de verrassende benoeming te omschrijven. Maar de Antwerpse club beschouwt het gedrag van Overmars, die als directeur voetbalzaken gedurende langere tijd berichten stuurde naar meerdere vrouwen bij Ajax, en ook foto’s van zijn geslachtsdeel, als een privézaak, en wil hem een nieuwe start laten maken.

Overmars zei bij zijn presentatie vanmiddag dat wat bij Ajax is gebeurd, niet opnieuw zal gebeuren. ‘Het is heel spijtig. Ik moet daar doorheen en weer verder. Ik begin aan een nieuw hoofdstuk.’

Hij prees de club om haar ambities. Volgens algemeen directeur Sven Jaecques is uitgebreid met Overmars gesproken over zijn misdragingen en is het belangrijk ‘om mensen nieuwe kansen te geven’. Met de vrouwen binnen de organisatie zijn geen speciale gesprekken gevoerd.

Onderzoek loopt nog

Terwijl het onderzoek bij Ajax naar de gedragingen van Overmars nog niet zijn afgerond en Ajax vorige week Klaas-Jan Huntelaar aanstelde om een deel van zijn taken over te nemen, heeft Overmars dus al een nieuwe baan. De 48-jarige oud-voetballer uit Epe boekte, voordat hij in opspraak raakte, bij Ajax succes met zijn transferbeleid. Voor Paul Gheysens, de steenrijke eigenaar van Royal Antwerp, is hij de ideale kandidaat om ‘The Great Old’ verder op te stuwen in de vaart der volkeren.

Projectontwikkelaar Gheysens heeft volgens Belgische media al meer dan 70 miljoen euro in de club geïnvesteerd en wil met Antwerp terug naar de top. FC Antwerp, dat speelt in het legendarische stadion De Bosuil, staat momenteel derde in de Belgische competitie en won in 2020 de nationale beker.

FC Antwerp veroverde in 1957 zijn laatste landstitel en speelde in het verleden een meer dan verdienstelijke rol in het Europese voetbal. De Deen Brian Priske is trainer van het eerste elftal, waarin onder anderen de voormalige Belgische international Radja Nainggolan speelt, voormalig Ajacied Viktor Fischer en de onlangs van Sparta overgenomen aanvaller Emanuel Emegha.