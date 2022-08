Overlooplocatie voor Ter Apel komt in Zoutkamp, plek voor 700 asielzoekers

Asielzoekers buiten de poort bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Voor enkele honderden asielzoekers was de afgelopen nachten in het centrum geen plek. Beeld ANP

Vorige week drong de Groningse burgemeester Koen Schuiling aan op een locatie waar asielzoekers uit Ter Apel naartoe overgebracht konden worden, desnoods gedwongen. Voor het overbezette aanmeldcentrum sliepen tientallen mensen op de grond, uit vrees hun plek in de rij voor de asielprocedure te verliezen.

Schuiling vond dat de overlooplocatie in een andere provincie dan Groningen moest worden gezocht, omdat veel gemeenten in Groningen al een bijdrage leveren aan (nood)opvang. Nu is er dus toch weer een locatie in Groningen gekozen als ‘voorportaal’ voor Ter Apel, zoals staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) het noemt in een brief de gemeente Het Hogeland.

De opvanglocatie komt in de Marnewaard, op een terrein van Defensie. Op die plek, 5 kilometer buiten Zoutkamp, doet nu al een militaire kazerne dienst al asielopvanglocatie voor onder andere Afghaanse vluchtelingen. De locatie zal uiterlijk op 10 september in gebruik worden genomen en biedt plek voor vijfhonderd tot maximaal zevenhonderd asielzoekers. Defensie zal helpen bij het opbouwen van de locatie. Die zal maximaal zes maanden in gebruik zijn.

‘Allereerst zal dit voorportaal tijdelijk opvang bieden aan de groep asielzoekers die nu buiten verblijven voor het aanmeldcentrum in Ter Apel, vervolgens aan nieuw arriverende asielzoekers’, schrijft Van der Burg. Zij zullen kortstondig in Zoutkamp verblijven, in afwachting van hun aanmeldprocedure.

Asielzoekers Ter Apel slapen niet meer noodgedwongen buiten

In Ter Apel hebben de afgelopen nacht voor het eerst in tijden geen asielzoekers buiten hoeven te slapen. De enkelingen die toch voor het aanmeldcentrum de nacht doorbrachten, kozen daar zelf voor. De afgelopen weken overnachtten steeds enkele honderden mensen op het grasveld tussen het aanmeldcentrum en de aangrenzende provinciale weg, omdat in het centrum geen plek voor hen was. Zondag wist het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor bijna vijfhonderd mensen elders een opvangplek te regelen. In onder meer Zwolle en Doetinchem openden nieuwe locaties.

Enkele mensen kozen er volgens het COA zelf voor om buiten te blijven. ‘Ze wezen alles af’, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Het Rode Kruis heeft aan ongeveer 25 mensen veldbedden en dekens uitgedeeld, om te voorkomen dat zij op de koude grond moesten liggen. Volgens het COA kozen twintig van hen er alsnog voor om in het aanmeldcentrum te overnachten.

Enorme druk

Het enige aanmeldcentrum in Nederland, dat plaats heeft voor tweeduizend asielzoekers, staat al maanden onder enorme druk. Na een aantal frisse nachten namen de zorgen over asielzoekers die in Ter Apel buiten slapen afgelopen weekeinde verder toe. Dit weekeinde luidden verschillende instanties de noodklok, onder meer over de slechte hygiëne en gebrek aan water.

Zaterdag bleek dat in Ter Apel ruim zes keer zo veel alleenstaande minderjarige asielzoekers verblijven als is toegestaan. Het zou gaan om ongeveer 350 kinderen, van wie er vijftig op stoelen in de wachtruimte van immigratiedienst IND sliepen. Volgens het COA zijn zondag 125 alleenstaande minderjarige vreemdelingen ondergebracht in Amsterdam en Doetinchem.

Maatregelen

In een poging om de vastgelopen asielketen te ontlasten, presenteerde het kabinet vrijdagavond een reeks maatregelen. Zo maakt het 730 miljoen euro vrij om extra noodopvangplekken en flexwoningen voor statushouders te bouwen. Door de woningnood blijven statushouders op dit moment langer in asielzoekerscentra wonen, waardoor de asielketen vastloopt. Daarnaast wil het kabinet de regels voor nareizigers aanscherpen.

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad overleggen maandagavond opnieuw over de opvangcrisis, waarschijnlijk in het bijzijn van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Vrijdag legden de burgemeesters de eis op tafel dat er deze week een extra noodopvanglocatie moet komen waarin vluchtelingen ondergebracht kunnen worden totdat zij aan de beurt zijn in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het kabinet heeft toegezegd dat Defensie dat gaat regelen.