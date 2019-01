Overlijdensadvertenties en necrologie in krant, maar bedenker KLM-blad blijkt in leven te zijn

Het probleem is dat Van Belle zijn overlijden omstandig liet verkondigen, met overlijdensadvertenties in NRC Handelsblad en De Telegraaf. De tekst suggereert dat hij zelfmoord pleegde: ‘Bij de les. In het anatomielokaal, eigen regie – einde verhaal.’ Een bevriende journalist, oud-medewerker Rick Wilson van de Holland Herald, bracht de Nederlandse media op de hoogte, met een uitvoerige necrologie waarvoor Van Belle had betaald. Daarvoor bleek geen belangstelling. Op gezag van Wilson verspreidde het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) wel een kort bericht op Tweede Kerstdag. Dat werd door een aantal media overgenomen.

Wilson kreeg de uitgebreide necrologie nog wel geplaatst in The Herald, een van de grootste dagbladen in Schotland. Bij de krant was niemand bereikbaar voor commentaar, maar vrijdagmiddag werd het artikel wel off­line gehaald.

Jean-Jacques van Belle. Beeld ANP

In een telefoongesprek met de Volkskrant zegt Wilson dat hij Van Belle vorig jaar sprak in Amsterdam. Bij die gelegenheid kondigde de bladenmaker aan dat hij op 23 december uit het leven zou stappen, twee dagen na zijn 88ste verjaardag. ‘Hij vroeg mij een in memoriam te schrijven.’ Wilson zegt deze week te hebben gebeld met een zoon van Van Belle, die zei dat hij zijn vader 29 december had gesproken. De journalist kan niet goed verklaren waarom hij The Herald niet op de hoogte heeft gebracht van de ‘herrijzenis’. ‘Ik wilde ze niet in verlegenheid brengen.’

Dat Van Belle nog in leven was, bleek twee weken geleden toen hij zich bij de Nederlandse ambassade in Tirana meldde voor een praatje. Daar liep een verslaggever van NRC Handelsblad, getrouwd met de ambassadeur, hem tegen het lijf. Van Belle bleek naar Tirana te zijn gevlogen na zijn mislukte zelfmoordpoging in Maastricht. Daar had hij zijn lichaam aan een ziekenhuis aangeboden voor anatomielessen. Van Belle laat doorschemeren dat hij mogelijk opnieuw de hand aan zichzelf zal slaan. ‘Mensen willen mij niet meer.’

Zijn necrologie in The Herald schetst een ander beeld: ‘Vanwege zijn geestdrift, standvastigheid en aanstekelijke opgewektheid zullen zakelijke contacten, vrienden en bekenden met tederheid terugdenken aan ­Jean-Jaques van Belle.’

Holland Herald De Holland Herald, bedacht door Jean-Jacques van Belle, verschijnt sinds 1966, destijds in opdracht van KLM dat zijn passagiers wilde informeren en vermaken (schermpjes met video's en tv-series kwamen pas twintig jaar later), maar ook Nederland wilde promoten. Het is het langstlopende in-flight magazine (‘boordblad’) ter wereld. Sinds een aantal jaren is de exploitatie en redactie in handen van de Amerikaanse uitgever Hearst. Het tijdschrift komt gemiddeld een half miljoen luchtreizigers onder ogen. In 2012 werd de Holland Herald door de Amerikaanse kabelzender CNN uitgeroepen tot het op negen na beste in-flight magazine ter wereld.