Overlevingskansen kankerpatiënten weer toegenomen, maar verschillen zijn enorm

Als iemand nu kanker krijgt, hoe groot is dan de kans dat diegene over vijf jaar nog leeft?

In de periode 2011-2020 gaat het om een overlevingskans van 66 procent. Na tien jaar is die kans nog altijd 59 procent. Het gaat hierbij om de zogeheten relatieve overlevingskans, waarbij de onderzoekers de niet-kanker-gerelateerde sterfte buiten beschouwing laten.

De overlevingskansen voor kankerpatiënten stijgen daarmee gemiddeld genomen behoorlijk rap. In de jaren negentig was de vijfjaarsoverlevingskans nog 50 procent, in de jaren nul kwam die op 58 procent. Per decennium stijgt de overlevingskans dus met zo’n 8 procentpunt.

Dat komt, schrijft de Nederlandse Kankerregistratie, vooral door betere behandelingen en betere diagnostiek. Voor individuele patiënten zegt zo’n algemeen gemiddelde van alle kankersoorten samen natuurlijk weinig, dan is het beter om naar de overlevingskansen per kankersoort te kijken.

Hoe groot zijn de verschillen in overlevingskansen bij kankersoorten?

Enorm. De kanker met de hoogste overlevingskans is een plaveiselcelcarcinoom, een vorm van huidkanker. Na vijf jaar is 94 procent van de patiënten nog in leven. Het dodelijkst is alvleesklierkanker; van de ruim 25 duizend patiënten bij wie in het afgelopen decennium deze ziekte werd ontdekt, leefde na vijf jaar nog slechts 5 procent.

‘Het slechte nieuws is dan ook’, zegt Otto Visser, hoofd kankerregistratie bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), ‘dat we er nog lang niet zijn.’ Bij kankervormen als alvlees-, maag- en blaaskanker is er de afgelopen decennia nauwelijks vooruitgang geboekt, en blijven de overlevingskansen zeer laag, terwijl bij bijvoorbeeld zaadbalkanker (met een stabiele vijfjaarsoverlevingskans van 94 procent) het maar niet lukt om ook de laatste 6 procent van de patiënten perspectief te bieden.

‘Bij de pechpatiënten slaat de chemo níet aan en is de kanker vaak al uitgezaaid’, zegt Visser. Dat stelt kankeronderzoekers voor een dilemma. Visser: ‘Je zou eigenlijk willen dat voor alle groepen patiënten er de noodzakelijke aandacht is, maar er is geen wereldwijde verdeling qua onderzoekscapaciteit van ‘doen jullie dit, dan doen wij dat.’ Het komt er in de praktijk op neer, zegt Visser, dat het meeste onderzoek wordt gedaan naar de kankersoort waar de meeste (media-)aandacht voor is.

Waar zit de grootste winst?

Bij de ‘hematologische maligniteiten’, oftewel de bloed- en lymfeklierkankers, zoals leukemie en non-hodgekin-varianten. Bij een plasmaceltumor bijvoorbeeld steeg de overlevingskans van 31 procent in de jaren negentig naar 57 procent nu.

‘De afgelopen decennia zijn daar nieuwe doelgerichte therapieën voor ontwikkeld’, zegt Visser. ‘Immunotherapie, waarbij antilichamen kankercellen opruimen, zijn op dit gebied het meest succesvol geweest.’

Wat ook helpt, is dat artsen geleerd hebben vaker een combinatie van ingrepen in te zetten. Dus niet alleen opereren, maar ook chemo en/of bestraling voor en na de operatie, bij endeldarm-, slokdarm-, maag-, en borstkankers. Doordat de diagnostiek ook verbeterd is, weten artsen bovendien specifieker in welk stadium een kanker is, en dus welke gerichte behandeling daarbij hoort.

Stijgen de kosten aan kankerbehandelingen ook mee?

Zeker. In 2020 (de laatste bekende cijfers) waren de ziekenhuizen zo’n 2,5 miljard euro kwijt aan dure geneesmiddelen, de helft daarvan komt op het conto van kankermiddelen, en dat aandeel neemt toe. De verwachting is dat de uitgaven aan kankermedicatie de komende vijf jaar met zo’n 100 miljoen euro per jaar blijven toenemen.

Daarmee, waarschuwde de Nederlandse Zorgautoriteit in juni, verdringen deze (kanker)behandelingen andere vormen van zorg. Er moet dan ook, vindt de NZa, ‘een politieke en maatschappelijke discussie gevoerd worden over de vraag of het wenselijk is dat de toegankelijkheid van geneesmiddelen zwaarder weegt dan die van andere medisch-specialistische zorg.’