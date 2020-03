Overlevende in Wuhan: ‘Ik weet ook niet waarom ik ernstige symptomen heb gekregen’

Yu Miying (in rolstoel): ‘Het was vreselijk, ik had het gevoel dat ik ging stikken’

Toen Yu, een 55-jarige verkoopmanager uit Wuhan, op 22 januari lichte koorts en spierpijn kreeg, maakte ze zich niet meteen zorgen. Ze dacht aan een griepje of overbelasting, iets wat met een paar dagen rust voorbij zou gaan. Tot ze een dag later over het coronavirus hoorde en zich naar het ziekenhuis repte voor een test. Het was het begin van een lijdensweg die meer dan een maand zou duren.

‘Ik ging rond 6 uur ’s avonds naar het ziekenhuis, maar het was er vreselijk druk. Ik moest tot 4 uur ’s ochtends wachten voor ik getest kon worden. Op CT-scans en röntgenfoto’s was te zien dat ik een zware longontsteking had, maar mijn officiële test kwam negatief terug. De dokters zeiden dat ik vermoedelijk besmet was met het coronavirus, maar dat ze niets voor me konden doen. Ik moest mezelf thuis in isolatie plaatsen.’

Yu bleef acht dagen thuis, maar haar symptomen werden steeds erger. ‘Ik had iedere dag koorts, ik hoestte en verloor mijn eetlust. Mijn dochter probeerde me te laten eten, maar ik kreeg niets binnen. Ik had zo veel pijn in mijn lichaam dat ik ervan moest huilen. Ik kon niet eens zitten, alleen liggen. En ik werd steeds kortademiger, moest extra zuurstof krijgen uit een zuurstoftank. Het was vreselijk, ik had het gevoel dat ik ging stikken.’

Uiteindelijk werd Yu in het ziekenhuis opgenomen, maar daar was de situatie nog erger. ‘Tegenover me – in bed nummer vier – lag een zestiger die volgens de dokters aan de beterende hand was. Ik heb nog even met hem gepraat. Maar even later werd hij plots heel kortademig, moest hij naar de intensivecareafdeling en overleed hij. Die eerste dag zijn er op mijn afdeling vier mensen gestorven. Ik heb die eerste nacht geen oog dichtgedaan.’

Ziekte uitzweten

Terwijl Yu in het ziekenhuis lag, werd haar echtgenoot ziek, allicht eerder besmet door Yu. Hij testte meteen positief. ‘Hij had heel andere symptomen. Hij had koorts, voelde zich koud en had geen eetlust, maar hij hoestte niet. Hij is 68 jaar, maar zijn immuunsysteem is heel sterk. Ik heb hem mijn medicijnen aangeraden, maar hij kon ze niet binnenhouden. Hij heeft in quarantaine de verwarming op maximumstand gezet en heeft de ziekte uitgezweet.’

Yu is 55 jaar, sport veel en heeft geen onderliggende ziektes. Ze valt buiten de risicogroep. ‘Ik weet ook niet waarom ik ernstige symptomen heb gekregen, maar ik weet dat het snel kan gaan. Het virus valt de longen aan, en zodra je longen aangetast zijn, krijg je het lastig. Een vriend van me, een vijftiger in perfecte gezondheid, is na een paar dagen kortademigheid gestorven. In het ziekenhuis lag een 86-jarige man die eerder een beroerte had gehad. Hij is weer helemaal beter geworden.’

In het ziekenhuis kreeg Yu infusen met zoutoplossing en traditionele Chinese medicijnen – een echte behandeling is er niet. Ze werd beter, en na elf dagen werd ze ontslagen. Daarna moest ze nog drie weken in quarantaine, tot haar CT-scan helemaal schoon was. Haar man is ook hersteld, en zit in quarantaine in een schoolinternaat. ‘Alle meubels zijn daar nieuw en ze krijgen drie maaltijden per dag. Ik heb al gegrapt dat hij daar beter kan blijven. Hij krijgt daar beter eten dan thuis.’

Bij Yu moet je niet aankomen met relativeringen, of met de bewering dat covid-19 niet meer is dan een zware griep. ‘Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Normaal weten we de griep in Wuhan redelijk onder controle te houden. Als een kind op school koorts krijgt, zal zijn leerkracht hem vragen naar huis te gaan om anderen niet te besmetten. Maar dit was veel erger. Zelf ben ik normaal nooit ziek, ik heb in geen jaren griep gehad. Maar zo ziek als nu ben ik nog nooit geweest.’

Yu heeft vrienden in Europa en ze waarschuwt hen om mondmaskers te dragen en zo veel mogelijk binnen te blijven. ‘Een masker dragen is geen vorm van paniek. Je weet niet wie het virus draagt, dus je kunt je maar beter beschermen. Eerst droegen wij hier ook geen maskers, we wisten niet hoe ernstig het was. Later bleek dat we elkaar zo geïnfecteerd hadden. Pas als het losbarst, weet je hoe angstaanjagend het is.’