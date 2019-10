Overleg Trump en Pelosi ontaardt in scheldpartij: ‘Ze is een zieke geest’

Een van de foto's die Trump publiceerde van de bijeenkomst in het Witte Huis. Beeld The White House

De derde ruzie tussen Washingtons machtigste politici in amper een jaar werd woensdag besloten met een foto die Trump op Twitter plaatste. Voor de president was het beeld hét bewijs dat Pelosi tijdens een belangrijk overleg over de terugtrekking uit Syrië haar zelfbeheersing verloor. ‘De instorting van zenuwachtige Nancy’, tikte Trump bij de intrigerende foto.

Maar Pelosi was zo trots op het beeld, dat kan uitgroeien tot een iconische foto, dat ze spoorslags besloot het tot banner te maken van haar Twitteraccount. Te zien is hoe Pelosi is opgestaan, na een tirade van Trump die recht tegenover haar zit. Terwijl politici en hoge militairen zwijgend toekijken, priemt ze haar vinger richting de president die geagiteerd kijkt. Pelosi’s boodschap: ‘Ik sta op tegen jou, meneer de president’.

De nieuwe ruzie tussen het tweetal, maakt pijnlijk duidelijk dat de vete tussen de president en Pelosi de sfeer in Washington nog lang zal bepalen. Midden in het afzettingsdrama had Trump Democratische en Republikeinse leiders in het Witte Huis uitgenodigd om te overleggen over zijn Syrië-beleid. Trump was vastbesloten zijn gelijk te halen, ook tegenover partijgenoten die hem verwijten een kardinale fout te hebben gemaakt.

Onzin, vond de president. De Koerden waren in zijn ogen beslist ‘geen engelen’, zo betoogde hij woensdag, en het speelde zich allemaal toch niet af ‘aan onze grens’?

Nancy Pelosi met haar Democratische collega’s Chuck Schumer (rechts) en Leny Hoyer, kort nadat ze de bijeenkomst met Trump hebben verlaten. Beeld REUTERS

Trumps gezondheid

Maar het betoog van de president viel niet in goede aarde bij de Democraten. Pelosi verweet Trump de Russen vrij spel te hebben gegeven in Noord-Syrië. ‘Al jouw wegen leiden naar Poetin’, hield ze de president voor. Volgens diverse aanwezigen ontspoorde de bijeenkomst toen. Trump haalde op zijn beurt uit naar Obama’s Syrië-politiek die volgens hem ertoe had geleid dat de VS in het conflict was gezogen. Pelosi zou hieraan medeplichtig zijn. ‘Je bent een derderangspoliticus’, foeterde hij richting de Democraat.

Pelosi stond op en verliet even later met een collega de kamer. ‘Tot ziens, we zien jullie bij de stembus’, riep Trump het tweetal op pesterige toon na. Toen de Democraten eenmaal buiten waren, ging de ruzie publiekelijk verder. ‘Wij waren getuige van een president die instortte’, aldus Pelosi tegen de media. Weer terug in het parlement, nam ze Trump opnieuw op de korrel. ‘Wij moeten bidden voor zijn gezondheid’, aldus de Democratische leider.

Do you think they like me? pic.twitter.com/TDmUnJ8HtF Donald J. Trump

‘Bid voor haar’

De president zag op televisie hoe Pelosi openlijk twijfelde aan zijn geestelijke gesteldheid, waarna hij terugsloeg op Twitter. ‘Nancy Pelosi heeft snel hulp nodig’, meende Trump. ‘Er is iets niet in orde in haar bovenkamer of ze houdt gewoon niet van ons prachtige land. Ze stortte vandaag in het Witte Huis in. Het was zielig om te zien. Bid voor haar, ze is een erg zieke geest.’ Kort daarvoor had hij drie foto’s van de ruziebijeenkomst in het Witte Huis geplaatst.

Pelosi liet zich niet verleiden tot een nieuwe verbale aanval. Ze antwoordde slechts door meteen haar Twitter-achtergrondfoto te vervangen. Haar 3,1 miljoen volgers moesten zien dat ze durfde op te staan, letterlijk ook, tegen een president die volgens critici grossiert in presidentonwaardig gedrag.