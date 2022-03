Overleg Oekraïne-Rusland levert niets op, Russische tankcolonne op 25 km van Kiev

Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar is maandag een Russisch konvooi te zien, ten noordwesten van Kiev. Beeld Maxar / AP

Het was het eerste gesprek tussen Kiev en Moskou sinds de Russische invasie vijf dagen geleden begon. De verwachting was niet dat het tot concrete resultaten zou leiden. De Russische president Vladimir Poetin maakte dat eerder maandag nog eens duidelijk in een gesprek met zijn Franse collega Emmanuel Macron.

Volgens Poetin is een vredesakkoord alleen mogelijk als Oekraïne neutraal en ‘gedenazificeerd en gedemilitariseerd’ wordt. Ook eiste hij dat Kiev formeel de Russische annexatie van de Krim erkent. De Oekraïense president Volodymyr Zelenski wekte echter opnieuw de woede van Moskou door demonstratief de aanvraag te ondertekenen om lid te worden van de EU. ‘Historie wordt nu geschreven’, zo meldde de president maandag op Facebook.

Terwijl het overleg in Belarus gaande was, werd er op diverse fronten onverminderd hard gevochten. Vooral het oostelijke Charkov, de tweede stad van Oekraïne, kwam zwaar onder Russisch artillerievuur te liggen. Volgens de lokale autoriteiten vielen er minstens elf doden toen onder andere woonwijken werden getroffen. Ook uit de zuidelijke havenstad Marioepol kwamen berichten over zware gevechten. Beide steden zijn al sinds het begin van de invasie, samen met Kiev, belangrijke doelwitten van de Russen.

Omsingeling Kiev

De hoofdstad, die opnieuw het toneel was van een serie explosies, bereidde zich angstvallig voor op de aankomst van een lange Russische tankcolonne ten noorden van de stad. Volgens de VS bevonden de Russen, die vanuit Belarus Oekraïne binnenvielen, zich maandag op zo’n 25 kilometer van het centrum van Kiev.

Op nieuwe satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar was te zien dat dat het konvooi, met honderden tanks, pantserwagens en artilleriestukken, zich uitstrekte over een lengte van vele kilometers. Een hoge Amerikaanse defensiefunctionaris zei dat Rusland de stad in de komende dagen wil omsingelen.

Ook gaan de VS ervan uit dat het Russisch leger, dat op onverwacht zware tegenstand van de Oekraïners is gestuit, agressiever zal gaan optreden bij de aanval op Kiev. Volgens Washington bevindt nu zo’n driekwart van de invasiemacht die Rusland langs de grens had samengetrokken langs zich inmiddels in Oekraïne.

No-flyzone

Zelenski heeft de Amerikaanse president Joe Biden gevraagd om een no-flyzone in te stellen boven belangrijke delen van het land. Dit meldde de goed ingevoerde Amerikaanse nieuwssite Axios. Het Witte Huis heeft dit echter geweigerd. ‘Als het Westen dit doet, zal Oekraïne de agressor met aanzienlijk minder bloedvergieten verslaan’, aldus Zelenski tegen Axios.

Rusland erkende maandag voor het eerst dat er slachtoffers zijn gevallen onder de eigen soldaten. ‘Er zijn doden en gewonden onder onze kameraden’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie, zonder overigens aantallen te noemen. Zelenski claimt dat zo’n 4.500 Russische soldaten zijn gedood, maar dit kan niet worden geverifieerd.

Moskou voerde de spanningen met het Westen maandag nog verder op door te verklaren dat de nucleaire strijdkrachten in een hoge staat van paraatheid zijn gebracht. Poetin, die boos is over andere de westerse sancties, had zondag hiertoe opdracht gegeven. Moskou werd opnieuw gestraft met een serie sancties, onder andere tegen de centrale bank.