Overleden Willie Dille (PVV) laat Haagse raad in verbijstering achter

De woensdagavond overleden PVV-politica Willie Dille laat haar collega’s in de Haagse gemeenteraad in verbijstering achter. Vlak voor haar zelfgekozen dood claimde zij te zijn ontvoerd, mishandeld en verkracht in opdracht van haar islamitische collega-raadslid Arnoud van Doorn.

Diens voornemen om aangifte te doen wegens smaad en laster werd donderdag doorkruist door het bericht van Dilles overlijden. Met het oog op de precaire situatie in de raad keerde burgemeester Krikke vervroegd terug van haar vakantie.

Dille was ook Tweede Kamerlid voor de PVV tussen 2010 en 2012. Uit uitgelekt e-mail verkeer bleek eerder dat zij zich binnen de PVV onvoldoende gewaardeerd voelde door partijleider Wilders: ‘Ik betreur het totale gemis aan waardering jegens mij.’ In 2016 baarde zij opzien met haar uitspraak dat ‘de islam mag worden weggevaagd’. Ze stuurde een filmpje rond met een atoomexplosie en daarbij de tekst ‘send them back to hell’.

Als raadslid kreeg zij het afgelopen jaar de schijnwerpers op zich gericht omdat er twijfels rezen over haar woonplaats. Haagse gemeenteraadsleden moeten in Den Haag wonen. Nadat via het AD sterke aanwijzingen opdoken dat Dille vooral in Rijswijk verbleef, liet burgemeester Krikke onderzoek doen. Dat nam de twijfels over haar woonadres niet weg, maar Dille kon toch geïnstalleerd worden in de raad. Krikke kondigde wel nieuwe controles aan.

Maandag zette Dille een emotioneel filmpje op haar Facebookpagina waarin zij haar afscheid uit de raad aankondigde en zich ten einde raad toonde: ‘Het gaat gewoon niet meer.’ Zij gaf onder anderen Krikke daarvan de schuld (‘de burgemeester heeft een onderzoek gedaan terwijl zij eigenlijk wist hoe het zat’), maar vooral collega-raadslid Arnoud van Doorn, bekeerd moslim die zijn politieke carrière begon bij de PVV maar sinds enkele jaren in de raad zit voor de Partij van de Eenheid, een partij op islamitische grondslag.

Zojuist verneem ik dat mijn ex-collega Willie Dille is overleden. Ondanks alle commotie ben ik hierdoor geschokt. Ik wens haar nabestaanden sterkte met het verlies. Trieste zaak. Arnoud van Doorn

Zijn partij zat achter de tip over haar woonadres, aldus Dille, maar zou nog veel verder zijn gegaan: ‘15 mei, 15 maart 2017 ben ik ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims omdat ze graag wilden dat ik mijn mond zou houden in de Haagse gemeenteraad. Nadat ze klaar waren zeiden ze: “Heb je respect voor Mohammed, heb je respect voor Allah, heb je respect voor Arnoud?” En toen wist ik al wie erachter zat. Arnoud van Doorn die ook in de gemeenteraad zit.’ Dille werd nadien regelmatig ernstig bedreigd, verklaarde zij, maar voelde zich niet gehoord. ‘De politie faalt, Pauline Krikke faalt.’

Van Doorn liet woensdag vanuit Marokko nog weten niet te willen reageren. Hij overwoog aangifte wegens smaad en laster, maar werd intussen via sociale media bedolven onder woedende reacties vanuit de PVV-aanhang. Dat werd donderdag niet minder toen hij via Twitter zijn medeleven betuigde: ‘Ondanks alle commotie ben ik hierdoor geschokt. Ik wens haar nabestaanden sterkte met het verlies. Trieste zaak.’

Volgens Omroep West overleed Dille woensdagavond. Haar filmpje was toen alweer verwijderd van haar Facebook-pagina, maar inmiddels gepubliceerd en veelbekeken via GeenStijl.nl. Omroep West sprak Dille dinsdag nog, ‘voor de deur van een woning in Rijswijk’. Toen zei ze dat ze toch niet opstapte als raadslid en dat ze het filmpje in een emotionele bui had geplaatst. Ze wilde niet zeggen of ze aangifte tegen Van Doorn had gedaan.

Donderdag, na haar overlijden, benadrukte de Haagse politie dat er de afgelopen tijd diverse keren contact is geweest met Dille naar aanleiding van haar verhaal, ook recent nog. Zij weigerde echter aangifte te doen, ook nadat burgemeester Krikke – met wie zij de beschuldiging eveneens deelde – daarop had aangedrongen. Bij gebrek aan aangifte kon de politie weinig doen. Nu zij is overleden, wordt dat nog moeilijker.

Geschokt over het overlijden van Haagse PVV-raadslid Willie Dille. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Heb Geert Wilders en de PVV veel sterkte gewenst met dit zware verlies. Sta in nauw contact met burgemeester Pauline Krikke en J&V minister Ferdinand Grapperhaus. Mark Rutte

Zelf hulp nodig? Neem contact op met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl. Stichting 113 Zelfmoordpreventie is 24/7 beschikbaar.