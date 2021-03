Overleden bestuursvoorzitter notariskantoor stal geld van beleggers, provincies en gemeenten

Het kantoor van Pels Rijcken in Den Haag. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Dat blijkt uit gegevens die deze krant heeft ingezien en wordt bevestigd door een betrokkene.

De fraude liep via een stichting voor het beheren van derdengelden, die notaris Oranje zelf had opgericht, waarvan hij de enige bestuurder was, maar die hij gebruikte voor zijn werk. Via deze stichting sluisde Oranje geld door naar privérekeningen.

Gerenommeerd kantoor

Pels Rijcken, een gerenommeerd kantoor dat de Staat vertegenwoordigt in juridische procedures, maakte de fraude deze week zelf bekend. Notaris Oranje pleegde in november vorig jaar zelfmoord, nadat hij in september op non-actief was gesteld. Dat gebeurde nadat het Openbaar Ministerie het notaris- en advocatenkantoor op de hoogte had gesteld van een strafrechtelijk onderzoek naar Oranje.

Kort voor zijn overlijden hief Oranje de stichting op die hij had gebruikt voor de malversaties, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. Pels Rijcken stelde deze week in de verklaring dat Oranje geld had verduisterd in ‘drie specifieke, reeds gesloten ondernemingsrechtelijke dossiers’, maar zei niet om welke transacties het ging.

13,5 miljoen euro geparkeerd

Een van die zaken blijkt nu de verkoop in 2014 te zijn van afvalverwerker Attero door verschillende gemeenten en provincies aan een private equity bedrijf. Oranje was namens Pels Rijcken betrokken bij deze transactie, maar gebruikte zijn eigen stichting voor het parkeren van 13,5 miljoen euro die de partijen aanhielden voor het afwikkelen van mogelijke claims na de verkoop. Attero werd voor in totaal 170 miljoen euro verkocht aan Waterland Equity, die het overigens een paar jaar later weer voor 4,5 keer zoveel doorverkocht.

Oranje had dezelfde stichting, die hij in 2010 had opgericht, eerder al gebruikt voor zijn werkzaamheden bij het afwikkelen van een schadeclaim van gedupeerde beleggers in World Online en beleggers in de Zwitserse verzekeraar Converium. Voor alle drie de zaken paste hij de naam van de stichting aan.

De voormalig bestuursvoorzitter heeft geen opheldering gegeven over zijn motief nadat de fraude werd ontdekt. Pels Rijcken benadrukte deze week dat het kantoor ‘slachtoffer’ van de fraudezaak is. ‘Hij heeft deze overboekingen door geraffineerd frauduleus handelen, waaronder valse documenten, een regulier voorkomen gegeven waardoor dit bij kantoor en bij de rechthebbenden op de gelden onopgemerkt is gebleven.’

Maar in het notariaat en de advocatuur bestaat verbazing hoe Oranje kennelijk jarenlang, ongestoord kon frauderen en zelfstandig kon beschikken over de gelden die hem in beheer werden gegeven.

Scherp en erudiet jurist

Oranje werkte al 25 jaar bij Pels Rijcken en was in 2018 nog benoemd tot managing partner, de bestuursvoorzitter van het prestigieuze kantoor. Een scherp en erudiet jurist, werd hij genoemd, die ook een zetel had in de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), een adviesorgaan dat onder meer ministeries adviseert.