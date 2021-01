‘Overlast? Onze klanten blowen hier wat en gaan dan door naar het Anne Frank Huis’

Coffeeshop The Bulldog in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In coffeeshop The Bulldog (sinds 1974) wordt vrijdag met ongeloof gereageerd op het nieuws dat burgemeester Halsema de verkoop van cannabis aan buitenlanders wil verbieden. ‘Dat zijn dus vrijwel al onze klanten’, zegt manager Barbara, die een muts draagt met de tekst Bad Seed. In haar zaak aan de Oudezijds Voorburgwal in de Amsterdamse binnenstad komen in normale tijden jongeren uit de hele wereld. ‘Dat zijn niet de grote veroorzakers van overlast in deze buurt. Ze roken hier wat en gaan dan door naar het Anne Frank Huis of de Heineken Experience.’ Als Amsterdam de overlast in de binnenstad wil beperken, adviseert Barbara, stel dan een alcoholverbod voor Engelsen in.

Joachim Helms van de Bond van Cannabis Detaillisten vreest dat de overlast in Amsterdam juist toeneemt door het verkoopverbod aan buitenlanders. Hij verwijst naar de eerste coronalockdown vorig jaar, toen lange rijen ontstonden voor coffeeshops en straatdealers hun kans schoon zagen. Advocaat Maurice Veldman, gespecialiseerd in softdrugsbeleid, wijst erop dat veel steden in Zuid-Nederland het ingezetenen-criterium terugdraaiden toen bleek dat minderjarigen makkelijker toegang kregen tot hard- en softdrugs. Hij en de Bond zijn wel positief over de voorgestelde verruiming van de handelsvoorraad. ‘Daar pleiten wij al jaren voor, want er zijn gewelddadige bendes actief die de koeriers overvallen.’

Buurtbewoners zijn blij dat de burgemeester wat wil doen aan de overlast door toeristen. Maar ook zij vrezen dat het weren van buitenlanders in coffeeshops een tegengesteld effect zal hebben. ‘Het is een papieren oplossing’, meent een gepensioneerde journalist op de Nieuwmarkt. ‘Dan gaan Nederlanders dat spul weer doorverkopen op straat. Terwijl ik nu eigenlijk geen last heb van de coffeeshops.’ Zijn advies: maak vliegtickets duurder en zet meer boa’s in buiten kantoortijd. Andere Wallen-bewoners bevestigen: blowers veroorzaken nauwelijks overlast, dat doen vooral dronken mannen in groepen.

Gemeenteraadslid Zeeger Ernsting van GroenLinks is juist voorstander van legalisering van softdrugs. ‘Maar wij zien ook de problemen van overtoerisme. De vraag is of je die vermindert door dit verbod. In Barcelona en Praag heb je geen coffeeshops, maar toch kampen ze met dezelfde problemen door budgettoeristen.’ Ernsting maakt zich tevens zorgen over een mogelijke toename van de straathandel in drugs.

Fractievoorzitter Marianne Poot van de VVD is blij met de plannen. ‘Het liefst voeren we die uit voordat de toeristen terugkeren na corona.’ Straathandel kan volgens haar worden ingeperkt door een goed handhavingsplan, daarnaast moet er een campagne komen in het buitenland, en ondernemers die hun zaak verliezen, moeten ‘in redelijkheid’ steun kunnen krijgen van de gemeente. ‘Ik vind het helemaal niet erg als Amsterdam zijn imago verliest als stad waar alles kan en mag.’

Bij de Oude Kerk rookt de 27-jarige Sam uit Parijs een blowtje met een vriend. De coffeeshops geven Amsterdam en speciale charme, vindt hij. ‘Je hebt niet het gevoel dat je iets slechts doet, iedereen vindt het oké.’ Thuis moet de geluidstechnicus een dealer bellen, die dan stiekem langskomt. Maar zelfs als hij niet meer welkom is in coffeeshops, zegt Sam, zal hij de stad blijven bezoeken. ‘Amsterdam heeft meer te bieden dan wiet.’ De Fransman neemt nog een trekje Alien Rock. ‘Heerlijk spul. Je wordt high, maar niet te high. Ik kan zelfs nog Engels praten met een journalist!’