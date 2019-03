Overlast en schade door storm in Limburg, een van de zwaarste ooit gemeten

Tijdens de storm die over Nederland raasde is aan de Prins Bisschopsingel in Maastricht een boom op een auto terecht gekomen. Beeld Novum RegioFoto

In Limburg ontstond veel overlast en was de schade aanzienlijk. Er kwamen honderden meldingen over omgeblazen bomen en muurtjes, en afgewaaide dakpannen en dakbeplatingen. In Brunssum sloeg een omvallende boom een muur uit een woning. Ook het verkeer ondervond op veel plaatsen hinder van de zware storm. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Noodnummer 112 was tijdens en na de storm volgens de hulpdiensten moeilijk te bereiken. De NS legden het treinverkeer in Limburg stil.

Ook in Zeeland en Noord-Brabant was sprake van windkracht 9 en werden windstoten gemeten van boven de 120 kilometer per uur. Daarmee was sprake van de eerste officiële storm – een uur lang een gemiddelde windsnelheid van kracht 9 op de schaal van Beaufort – sinds 24 januari 2018. Het zwaartepunt van de storm lag volgens de brandweer in Midden-Limburg.

Verkeersinfarct

In Roermond leidde de storm tot een verkeersinfarct toen het Designer Outlet Center werd ontruimd. Het management kon de veiligheid van de vele duizenden bezoekers niet meer garanderen en besloot het winkelcentrum te sluiten. Dat leidde tot een uittocht en verkeersproblemen op de omliggende wegen.

In het Zuid-Limburgse Mechelen hebben hulpdiensten patiënten van een hospice binnen het gebouw verplaatst, aldus de brandweer. Dat gebeurde nadat een zware boom op een naastgelegen woning was gevallen en het dak vernielde. Evacueren van de terminale patiënten bleek niet nodig. In Kerkrade viel een boom op een trein en vernielde daarbij ook een bovenleiding. De politie heeft de geschrokken passagiers uit de trein gehaald. Niemand raakte gewond.De politie sloot de A76 richting Heerlen tussen Spaubeek en Schinnen af omdat er bomen op de weg lagen.

Hardloopwedstrijd afgelast

Tegen de avond zwakte de storm af, maar hulpdiensten hadden nog uren werk om de schade te herstellen. In vier provincies gold zondag code oranje: Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat hield op windgevoelige plekken, zoals de Van Brienenoordbrug, de Haringvlietbrug en de Moerdijkbrug, extra bergers stand-by om eventueel gestrande vrachtwagens snel te kunnen bergen.

In Den Haag werd de City Pier City Loop afgelast vanwege de verwachte onstuimige weersomstandigheden. De organisatie achtte het niet verantwoord om de ruim 41 duizend lopers zondag van start te laten gaan.