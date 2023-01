Overijverige ambtenaren of rappers: in Egypte zit niemand op verslaggevers te wachten

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Jenne Jan Holtland merkt in Egypte dat buitenlandse journalisten op meerdere vlakken worden tegengewerkt.

Aan de oever van de Nijl in Caïro staat een taartvormig gebouw met een enorme zendmast. Iedere journalist kent het spuuglelijke ‘Maspero’, dat al een halve eeuw dienstdoet als hoofdkantoor van de Egyptische staatstelevisie. Buitenlandse verslaggevers in Egypte moeten er verplicht naartoe om een persvergunning te halen. Wil je fotograferen, dan tik je bij het ministerie van Informatie 200 euro af.

Op de eerste verdieping word ik onthaald door een medewerker die thee en een plekje op een zwarte sofa aanbiedt. Na een paar minuten verschijnt mevrouw Azza, een druk telefonerende dame bij wie ik mijn aanvraag heb ingediend. Mijn lijstje van reportage-ideeën heeft haar duidelijk verrast. ‘Weet je zeker dat je naar het dorp Nagrig wil?’

Ik knik.

‘Ze zijn daar geen journalisten gewend. Misschien kan een van onze mensen met je mee? Als escorte?’ Ik doe alsof ik erover moet nadenken. In gedachten zie ik een hinderlijk mannetje voor me met een iets te grote snor. ‘Voor je veiligheid is dat beter’, probeert mevrouw Azza nog eens. Ik bedank beleefd voor het aanbod en sta even later weer buiten met mijn vergunning op zak.

De hele episode blijkt symptomatisch: in Egypte zit niemand op verslaggevers te wachten. Als fotograaf Freek van den Bergh en ik met onze tolk de pont willen nemen vanaf een eiland in de Nijl, verschijnen er uit het niets drie mannen in burgerkleding met een vervelende boodschap: de pont is alléén voor Egyptenaren. Wisten we dat niet? De sfeer is opgefokt. We binden in en nemen de brug.

Als we Caïro verlaten en noordwaarts de Nijldelta inrijden, ben ik opgelucht en waan ik me onbespied. Aangekomen in ons hotel prikt chauffeur Mahmoud die bel door: hij vertelt luchtig dat we de avond ervoor – ik had zitten dommelen op de achterbank – twee uur lang gevolgd zijn door een onbekende wagen. Pas bij de grens van het district was de auto omgedraaid. Hadden we dus toch een escorte gehad.

Het zijn niet alleen overijverige ambtenaren die ons werk bemoeilijken. Zo leggen we contact met Abu Laila, rapper van beroep. Hij komt uit de razend populaire wereld van de mahraganat, opzwepende electro-muziek die groot werd in de sloppenwijken van Caïro. Mannen als Abu Laila zingen over drugs, geld, overspel, eigenlijk alles waar de buurtmoskee mordicus tegen is.

De muziek houdt de gemoederen bezig, dus lijkt het ons een goed idee te gaan kijken bij een concert. We zijn welkom, zegt Abu Laila, alleen moet daar wel iets tegenover staan. Hij dacht zelf aan 4 duizend euro. ‘Ik wil graag de vruchten plukken van mijn harde werk.’

Omstandig begin ik uit te leggen hoe journalistiek werkt. Als ik hem betaal, ligt de reputatie van de Volkskrant straks op de bodem van de Nijl en weet ik zeker dat hij me van alles gaat vertellen, behalve de waarheid. Abu Laila hoort mijn betoog zwijgend aan, en even denk ik dat hij me begrepen heeft. ‘Oké, 500 euro dan.’ Hij zegt dat andere buitenlandse media in het begin ook principes hadden, maar uiteindelijk gewoon over de brug kwamen.

Wat ik ook probeer, Abu Laila is niet te vermurwen, en dus komt er geen reportage. Ik kan erover blijven mopperen, bedenk ik als ik in het vliegtuig naar huis zit, maar ik kan ook – veel beter zelfs – de nieuwe single van mahraganat-zanger Hassan Shakosh opzetten, Kulluk ghram. Lekker nummer.