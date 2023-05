Overheid VS geeft publieke gezondheidswaarschuwing over gebruik sociale media door kinderen en jongeren

TikTok ceo Shou Zi Chew beantwoorde 23 mei in Washington vragen van congresleden, onder andere over het beheer van gevoelige, persoonlijke gegevens door het bedrijf. Beeld Getty Images via AFP

In zijn rapport adresseert Murthy zorgen die al langer sluimeren rondom het gebruik van social media, maar nog niet eerder zo expliciet werden uitgesproken. Een dergelijk rapport, een Surgeon General’s Advisory, is een publieke oproep die alleen wordt gebruikt voor bedreigingen voor de publieke gezondheid, die volgens de gezondheidsdienst onmiddellijke bewustwording en actie vereisen.

Volgens Murthy is er nog geen volledig beeld van het effect van sociale media op de mentale gezondheid van adolescenten, maar zijn er ruim voldoende aanwijzingen dat sociale media een groot risico vormen voor het welzijn van kinderen en jongvolwassenen. Hij noemt hier onder andere het moeiteloze verspreiden van gewelddadige of schokkende video’s, een verslechterd lichaamsbeeld, depressie, haatberichten, eetstoornissen en een laag zelfbeeld – vooral bij tienermeisjes.

Eindeloos scrollen

Sociale media liggen in de VS, maar ook daarbuiten, onder een vergrootglas nu een paar Amerikaanse staten ingrijpende maatregelen hebben genomen. Utah heeft bijvoorbeeld als eerste een leeftijdsgrens ingesteld voor het gebruik van sociale media: kinderen onder de 18 jaar mogen alleen een account aanmaken met de expliciete toestemming van hun ouders of verzorgers.

Montana heeft als eerste staat TikTok geheel verboden. Daar is de app vanaf januari 2024 niet meer in de appstore verkrijgbaar – hoewel sommige TikTokkers inmiddels een rechtszaak hebben aangespannen om dit te voorkomen.

Eerder deze maand heeft de Amerikaanse wetenschaps- en beroepsvereniging van psychologen een richtlijn uitgegeven die ouders onder meer aanmoedigt het online gedrag van hun tieners nauwlettend in de gaten te houden. Ook hebben ze techbedrijven gevraagd te heroverwegen hoe wenselijk functies als een likeknop of endless scroll zijn, waarbij je een eindeloze stroom van video’s of berichten gevoerd krijgt. Voorheen kregen gebruikers nog een melding dat de berichten voor nu ‘op’ waren; een belangrijke prikkel om de app af te sluiten en iets anders te gaan doen.

Verslavende tactieken

Er is nog veel onbekend over de directe verbanden tussen het gebruik van sociale media en negatieve effecten op de gezondheid van kinderen en jongeren, maar volgens het rapport toont onderzoek aan dat vooral overmatig sociale mediagebruik vreet aan de hoeveelheid slaap en beweging – twee dingen die essentieel zijn bij de ontwikkeling van een jong brein.

Daarbij zijn deze hersenen nog druk bezig met het ontwikkelen van een identiteit en een gevoel van eigenwaarde, en zijn ze dus extra gevoelig voor sociale druk en de mening van leeftijdsgenoten. Omdat technologiebedrijven er belang bij hebben dat gebruikers zo lang mogelijk online blijven, gebruiken ze tactieken die een haast verslavend effect hebben. ‘Onze kinderen zijn onbewust proefpersoon geworden in een decennialang experiment’, schrijft Murthy.

Toch noemt Murthy ook een paar positieve effecten van sociale media: het biedt jongeren een platform om aansluiting te vinden met gelijkgestemden en een podium om zich te uiten. Het advies zegt niets over hoe gezond sociale mediagebruik eruitziet. In plaats daarvan eindigt Murthy met de conclusie dat er nog onvoldoende bewijs is dat sociale media überhaupt veilig te gebruiken zijn door kinderen en jongvolwassenen.