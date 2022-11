Overheid stelt omwonenden van megastallen aan onaanvaardbaar hoge stankniveaus bloot

Varkenshouderij in Leunen in De Peel, waar veehouderijen dicht op elkaar staan. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Tweede Kamer debatteert donderdagochtend met verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA, Milieu) over de stinkende veestallen. Naar aanleiding van het vonnis organiseerde de Kamer op 2 november een rondetafelgesprek, waar een groot aantal deskundigen de parlementariërs informeerde over dit probleem. De progressieve fracties, waaronder coalitiepartij D66, willen dat het kabinet snel actie onderneemt om omwonenden beter te beschermen.

De huidige wet- en regelgeving geeft gemeenten veel ruimte uitbreidingen van veehouderijen toe te staan, ook als deze aantoonbaar de wettelijke stanknormen overschrijden. Een belangrijk manco van de Wet geurhinder en veehouderij (WGV) uit 2007, waarin de geurnormen voor veehouders zijn vastgelegd, is dat die geen acht slaat op stapelingseffecten. Gemeenten kijken bij de vergunningverlening alleen naar de stank die de veehouderij in kwestie verspreidt, en of die op papier binnen de – soms zeer ruime – geurnormen valt. Als er 200 meter verderop een andere veehouderij ligt, ondervinden omwonenden dubbel zoveel overlast en worden de geurnormen in de praktijk ver overschreden. Maar daar houdt de wet geen rekening mee: de uitbreidingsvergunning wordt in zo’n geval vrijwel altijd verstrekt.

De schaalvergroting in de veehouderij heeft het stankprobleem de laatste jaren danig verergerd. Het aantal veehouderijen daalt gestaag, maar de bedrijven die overblijven worden steeds groter. Daardoor ondervinden mensen die ernaast wonen steeds meer stankoverlast, zeker in gebieden als De Peel, waarin veehouderijen dicht op elkaar staan.

Onaanvaardbaar hoog stankniveau

Het tv-programma Zembla wijdde dit voorjaar twee afleveringen aan dit probleem. De makers gingen op reportage in Deurne, een Peeldorp met de grootste veedichtheid van Nederland. Dorpsbewoners die vaak al decennialang in hetzelfde huis wonen, vertellen Zembla hoe oprukkende veestallen hun woning geleidelijk met steeds meer stank belasten. Bij het gemeentebestuur vinden ze geen gehoor, omdat lokale veehouders (en hun familie en vrienden) daarin de dienst uitmaken. De Zembla-reportage maakt duidelijk dat veel omwonenden niet meer durven klagen, omdat de rest van het dorp hen dan tot paria bestempelt. De lokale wethouder zegt dat de wet hem onvoldoende ruimte biedt vergunningen te weigeren.

In 2020 sleepte een aantal omwonenden van stinkende veehouderijen de rijksoverheid voor de rechter, omdat die de ontoereikende WGV heeft ontworpen. Ze eisen een schadevergoeding van de staat wegens grove aantasting van hun woongenot en de waardedaling van hun huizen.

De rechtbank in Den Haag stelde op 14 september acht omwonenden in het gelijk. De rechter heeft bewezen verklaard dat de overheid deze mensen aan onaanvaardbaar hoge stankniveaus heeft blootgesteld. De Nederlandse staat heeft onrechtmatig gehandeld door zijn burgers onvoldoende wettelijke bescherming te bieden tegen stankoverlast en mogelijke gezondheidsrisico’s (onder andere longklachten door fijnstof). Hiermee schendt Nederland het internationale mensenrechtenverdrag. De rechter spreekt expliciet uit dat de Nederlandse overheid de economische belangen van de veehouderij te zwaar laat wegen ten koste van het welzijn van omwonenden.

Een van de zwaktes in de WGV waar de rechtbank de vinger op legt, is dat de wet uitgaat van gemiddelde geurbelasting, niet van piekbelasting. In vleeskuikenbedrijven is de stank gering zolang de kuikentjes klein zijn, maar zeer groot tegen het eind van de fokcyclus, wanneer de kippen volgroeid zijn. Voor de vergunningverlening telt alleen de gemiddelde stank, terwijl omwonenden gedurende zeker drie maanden per jaar lijden onder de veel hogere piekbelasting.

Kritiek op techniek

Net als in vonnissen in stikstofzaken oordelen de rechters kritisch over technische innovaties. In de WGV staat dat veehouders extra dieren mogen houden als ze de geurhinder van hun stallen beperken met combi-luchtwassers. Die apparaten moeten de stank verminderen door de vieze stallucht te filteren voordat die naar buiten wordt geblazen. De Duitse fabrikant van deze apparaten beweerde in 2006, toen de combi-luchtwasser op de markt kwam, dat de stank van varkens- en pluimveestallen met wel 70 tot 85 procent zou verminderen. Op basis van die aanname mochten in heel Nederland duizenden veehouderijen uitbreiden. Op papier nam de stankoverlast dankzij de luchtwasser immers af, ook bij verdubbeling van het aantal dieren.

Maar al in 2010 beschikte de rijksoverheid over duidelijke aanwijzingen dat de luchtwassers in de praktijk veel minder effectief waren dan op papier. In 2018 werd dit vermoeden bevestigd door een onderzoek van de Wageningen Universiteit. De werkelijke stankoverlast is daardoor in werkelijkheid soms drie tot vier keer zo hoog als gemeenten bij het verlenen van uitbreidingsvergunningen aannamen. Inmiddels zijn al die onterecht verleende vergunningen echter onherroepelijk en zijn de overlastgevende stallen al gebouwd.

De WGV biedt geen enkele mogelijkheid om iets aan die bestaande overlastsituaties te doen. Sinds april 2021 hebben de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg wel de mogelijkheid om op grond van een ‘experimenteerbepaling’ in de Crisis- en herstelwet in te grijpen in zulke situaties. De Haagse rechter stelt echter vol ongenoegen vast dat hier een jaar later nog helemaal geen gebruik van is gemaakt. Overlastgevende veehouderijen worden dus nog steeds ontzien ten koste van omwonenden.

Reactie op het vonnis

Staatssecretaris Heijnen heeft dinsdag met een Kamerbrief gereageerd op het vonnis. Ze schrijft dat ze in het voorjaar met voorstellen voor een wetswijziging zal komen die burgers betere bescherming moet bieden. Maar ze kondigt ook aan dat ze namens de staat in hoger beroep gaat. De omwonenden moeten sowieso nog een nieuwe procedure aanspannen om een schadevergoeding te krijgen. De uitspraak van de Haagse rechtbank voorziet daar namelijk niet in; er is slechts vastgesteld dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld. Het bepalen van de geëigende schadevergoedingen vergt een aparte rechtszaak.