Overheid moet volgens experts meer haast maken met zonnepanelen op daken: ‘Verplicht het gewoon’

Op de energie- en CO2-neutrale supermarkt van Lidl in Almere: zonnepanelen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dik een half jaar is architect Wouter Veldhuis nu rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. En een van de eerste dingen die hij – bevoegd tot gevraagd en ongevraagd advies – begin dit jaar publiekelijk riep: leg de daken van huizen en kantoren zo snel mogelijk vol met zonnepanelen, in plaats van grote zonneparken aan te leggen.

De discussie over waar zonnepanelen moet komen laait weer op nu dertig regio’s afgelopen donderdag hun Regionale Energie Strategieën hebben gepresenteerd. Die plannen van de lokale gemeenteraden, waterschappen en provinciale staten voor de locaties van windturbines en zonnevelden kwamen tot stand na inspraak van burgers en betrokkenen. Daardoor hebben veel regio’s in hun plannen meer zonne-energie opgenomen dan fikse windturbines, die nogal eens protesten veroorzaken.

Waar het nu op aankomt, is politieke durf, zegt rijksadviseur Veldhuis. Want terwijl windturbines weinig geliefd zijn omdat ze het landschapsschoon naar de gallemiezen helpen, zitten volgens Veldhuis ook weinig mensen te wachten op nog eens honderden nieuwe zonneparken, met een gezamenlijke oppervlakte van een stad als Leiden. Dus moeten die dingen het dak op. ‘De overheid moet de regelgeving aanscherpen. Daken boven weilanden stellen. Want anders kiezen ontwikkelaars liever voor een lap grond. Veel eenvoudiger en goedkoper.’

Inmiddels is er regelgeving in de maak, die volgend jaar moet ingaan. Het geeft gemeenten de mogelijkheid om het plaatsen van zonnepanelen af te dwingen bij nieuwbouwprojecten. Een aardige stap vooruit, zegt Veldhuis. ‘Maar niet voldoende. Door het aan gemeenten over te laten, gaan ontwikkelaars gemeenten tegen elkaar uitspelen. O, bij die gemeente hoeven we geen panelen op het dak te bouwen. Dan gaan we daar woningen ontwikkelen.’ De overheid moet volgens hem de regie pakken en het door heel Nederland verplichten.

Op daken

Ook zonder die verplichting gaat het volgens directeur Wijnand van Hooff van belangenvereniging Holland Solar niet slecht met de aanleg van zonnepanelen op daken. ‘Zeven van de acht panelen die nu worden geïnstalleerd, liggen op daken. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van Dutch New Energy Research.’ In Nederland liggen bij meer dan een miljoen woningen zonnepanelen op het dak.

Van Hooff wil wel een kleine kanttekening maken bij het adagium ‘leg alle daken vol en we zijn er, met de energietransitie’. ‘Dat klopt in principe, maar gaat niet snel genoeg. We hebben haast om de doelen van 2030 en van 2050 te halen. Als je zoals nu overal moet aanbellen met de vraag: goh, wilt u zonnepanelen, dan red je het niet. Daarom hebben we nog zonneparken nodig in weilanden. Daarmee maken we snelheid.’

Overigens wil hij de mensen geruststellen die zonneparken nu al spuuglelijk vinden. ‘We hoeven die weilanden niet voor de eeuwigheid op te offeren. Zo’n park ligt 25 jaar in een weiland, maximaal. Daarna haal je het weer weg en tegen die tijd hebben we echt wel overal aangebeld.’

Dakoppervlak

In plaats van wachten tot overal is aangebeld, moet de overheid de regie pakken, zegt ook hoogleraar zonne-energie Wilfried van Sark van de Universiteit Utrecht. ‘We hebben in het voorjaar een rapport gemaakt over het potentieel aan dakoppervlak voor zonne-energie in Nederland. Er bleek genoeg dakoppervlak te zijn voor het opwekken van de energie die we nodig hebben.’ En dus moet de overheid dat gewoon regelen, stelt Van Sark.

Want hoewel er steeds meer zonnepanelen worden geïnstalleerd, mag het volgens hem ambitieuzer. Als voorbeeld noemt hij de Beng-eisen waaraan nieuwbouwhuizen moeten voldoen. ‘Dat staat voor bijna energie-neutrale gebouwen. Waarom bijna? Dan leggen de bouwers een of twee schaampanelen op het dak en dan zijn ze er al. Stel als eis dat zo’n huis energiepositief moet zijn. Dat je energie produceert. Daar moet je naartoe. Dat kan de overheid opleggen.’

Voor het elektriciteitsnet levert meer zonne-energie overigens nog problemen op. De zon schijnt slechts een deel van het jaar volop en meestal niet op het moment dat er de meeste vraag naar energie is. Daardoor wordt er op veel momenten meer geproduceerd dan gebruikt. Er moeten daarom oplossingen komen voor de momenten dat er een overschot aan zonne-energie is, in de vorm van batterijopslag of omzetten naar waterstof.

Voor huishoudens is die oplossing er volgens hoogleraar Van Sark al, in de vorm van batterijen. ‘Die mogelijkheid bestaat al.’ Alleen is, zoals vaak, een geldkwestie. ‘Het is nu nog wat duur.’ Toch heeft Van Sark goede hoop dat het die kant op zal gaan. ‘Ik hoop sterk dat de politieke wil er is om nu door te zetten. Het klimaatprobleem is urgenter en urgenter. De extremen qua klimaat komen steeds dichterbij.’