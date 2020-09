Overheid lanceert site voor onbedoeld zwangeren waarvan adres lijkt op dat van pro life-organisatie

Een behandelkamer in het Mildred Rutgerghuis in Arnhem, de eerste abortuskliniek van Nederland.

Het vorige week gelanceerde Onbedoeldzwanger.info, van de overheid, is bedoeld om bezoekers te informeren over de mogelijkheden van hulp bij opvoeden, pleegzorg, adoptie en abortus. De website Onbedoeldzwanger.nl verwijst daarentegen naar hulpverlening van Siriz, dat voortkomt uit de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Eerder was er ophef over een subsidie aan Siriz, dat te sturend zou optreden in adviesgesprekken met zwangeren die abortus overwegen.

Santi van den Toorn van feministisch platform De Bovengrondse vreest dat internetters die iets horen over het nieuwe informatiepunt per ongeluk terechtkomen op de website die naar Siriz linkt, omdat een website die op ‘.nl’ eindigt nu eenmaal logischer is dan ‘.info’.

‘Waarom kiest de overheid niet voor een domein dat wel beschikbaar is?’, vraagt Van den Toorn zich af. ‘Iedereen met het kleinste beetje marketingverstand weet dat zeker de helft van je traffic nu naar een Siriz-website gaat.’

Welbewuste keuze

Kenniscentrum Fiom, dat de website Onbedoeldzwanger.info namens de overheid beheert, zegt dat de keuze voor dit webadres welbewust is gemaakt. ‘Een korte en krachtige naam’, aldus Fiom-woordvoerder Jozien de Groot. Fiom is niet bang voor verwarring, omdat de meeste bezoekers via zoekmachines komen en niet via een ingetypt webadres.

De Groot: ‘Natuurlijk hadden we daarbij ook graag het adres Onbedoeldzwanger.nl in handen gehad. Collega’s van Fiom hebben een paar jaar geleden de eigenaar van die website al eens benaderd, maar die wilde toen niet verkopen.’

Fiom heeft het ministerie van Volksgezondheid dit voorjaar gevraagd nog een ultieme poging te doen het webadres Onbedoeldzwanger.nl in handen te krijgen. ‘Vanuit het ministerie is het afgelopen half jaar een aantal keer geprobeerd om contact te leggen met de eigenaar’, bevestigt de woordvoerder van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). ‘Maar dat is niet gelukt.’

Half uur

Waarom de contactpoging is mislukt, blijft onduidelijk. De Volkskrant heeft de eigenaar van het domein binnen een half uur aan de telefoon. Het is Nils Buurman, directeur van internetmarketingbedrijf Cridea en oud-voorzitter van de samenwerkende gereformeerde kerken in Lisse.

‘Een aantal jaar geleden viel het mij op dat als je naar informatie zoekt over onbedoelde zwangerschap, je al snel terechtkomt op websites van abortusklinieken’, zegt Buurman. ‘Ik wilde daar meer balans in brengen, daarom heb ik toen een aantal van dit soort domeinnamen opgekocht en daarop links geplaatst naar de meer objectieve informatie van Siriz. Volgens mij een betrouwbare partij.’

Buurman zegt dit te doen vanuit zijn ‘persoonlijke visie’. ‘Wellicht dat het aantal abortussen per jaar iets lager zou kunnen, als er meer gebalanceerde informatie beschikbaar is.’ Een verzoek van de overheid om het domein Onbedoeldzwanger.nl te kopen, heeft hem nooit bereikt, zegt Buurman. ‘Terwijl ik best bereid zou zijn erover na te denken, als het doel is een objectieve overheidswebsite op te zetten.’

Demonstreren

Intussen heeft Santi van den Toorn voor de zekerheid de domeinnaam Onbedoeldzwanger.com vastgelegd. Daarop staan nu links naar Fiom en de website Abortusbuddies.nl, waar vrijwilligers zich aanbieden om mee te gaan naar de abortuskliniek. Daar staan soms opdringerige anti-abortusactivisten te demonstreren.

Weet de dolende zwangere vrouw in dit web van websites de site Onbedoeldzwanger.info nog te bereiken? Volgens de woordvoerder van Blokhuis lopen er acties om de ‘bekendheid en vindbaarheid’ van de site te vergroten. ‘En er zal monitoring plaatsvinden of mensen de website goed weten te vinden.’

Nils Buurman heeft overigens woensdagavond, na publicatie van een eerste online bericht over deze discussie, de Siriz-informatie van zijn website verwijderd. ‘Ik heb hele andere dingen te doen’, laat hij de Volkskrant weten.