Overheid hoeft miljarden minder subsidie uit te keren aan klimaatprojecten door recordhoogte CO2-prijs

Shell Pernis, de grootste raffinaderij van Europa en een van de grootste raffinaderijen ter wereld. Beeld ANP

Een van de grootste projecten die mogelijk zonder miljardensubsidie toe kan, is Porthos uit Rotterdam. Hiermee willen vier bedrijven, waaronder Shell en Exxon, vanaf 2024 gezamenlijk CO 2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld in de Noordzee. Afvang, transport en opslag kost volgens het Havenbedrijf Rotterdam, een van de deelnemende partijen, gemiddeld 80 euro per ton. Als de prijs van CO 2 de komende jaren zo hoog blijft, kan het project zichzelf zonder subsidie bedruipen.

In dat geval houdt het Rijk 2,1 miljard euro over. Dit geld wordt volgens het ministerie van Economische Zaken automatisch toegevoegd aan de reserves van de subsidiepot. Het kan dan bij een volgende ronde worden gebruikt voor andere CO 2 -besparende technologieën, aldus een woordvoerder.

Bijstoken

Subsidie blijft volgens een woordvoerder van Porthos nog wel nodig voor een beperkt deel van het project, omdat sommige deelnemers relatief weinig CO 2 zullen opslaan, waardoor hun kostprijs per ton hoger is dan 80 euro. ‘Dit gaat om kleinere hoeveelheden, waarvoor relatief weinig subsidie nodig is.’ Bij het ontwerp van de regeling is al rekening gehouden met een hogere CO 2 -prijs, maar de stijging is nu veel sneller dan voorzien.

Of de CO 2 -prijs zo hoog zal blijven, is onzeker. Voor een deel is die veroorzaakt door de hoge gasprijs, het gevolg van schaarste. Om te voorkomen dat delen van Europa komende winter zonder gas komen te zitten, nemen kolencentrales een deel van de elektriciteitsvoorziening op zich. ‘Die draaien volop om gas te besparen’, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen.

Omdat de kolencentrales veel CO 2 uitstoten, moeten deze veel extra rechten kopen om meer koolstofdioxide te kunnen uitstoten. Dit leidt tot hogere prijzen, aldus Visser. Een negatief bijeffect van de hogere prijzen is dat die ook leiden tot duurdere producten, waardoor CO 2 zo bijdraagt aan de inflatie.

Prijzen opdrijven

Mocht aardgas straks weer goedkoper worden, dan kan de CO 2 -prijs ook wat zakken, maar Visser verwacht niet dat die ooit weer het niveau bereikt van begin dit jaar, toen emissies rond de 30 euro per ton schommelden. Zelfs niet nu Nederland en Duitsland hun CO 2 -intensieve kolencentrales versneld sluiten, omdat er de komende jaren steeds minder rechten op de markt komen. Beperking van de rechten zit ingebakken in het handelssysteem en moet de prijs opdrijven, waardoor bedrijven gaan investeren in duurzame oplossingen.

Milieudefensie juicht het toe dat Porthos met veel minder subsidie kan draaien, omdat de vervuiler nu betaalt, iets waarvoor de milieubeweging pleit. ‘Er blijft zo meer geld over voor echt duurzame projecten’, zegt een woordvoerder. De milieuvereniging vreest wel dat de opslag nu steeds aantrekkelijker wordt voor andere industrieën. ‘Als die hun geld gaan steken in opslag, wat je nu ziet gebeuren, investeren ze niet in écht duurzame toepassingen.’