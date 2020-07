Overheid gaat weer in gesprek met horecabranche, maar aan de 1,5-meternorm wordt niet getornd

Drukte op de terrassen in Utrecht tijdens tweede pinksterdag. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Een belangrijke eis van de branchevereniging was om negen personen uit verschillende huishoudens met elkaar aan tafel toe te laten, zonder inachtneming van de afstandsnorm van anderhalve meter. Nu geldt hiervoor een maximum voor twee personen. Het liefst zou KHN in zijn geheel afzien van de afstandsnorm, zowel voor binnen als buiten op de terrassen.

Maar gedurende de zitting, die donderdag plaatsvond in de rechtbank in Den Haag, werd al snel duidelijk dat de staat niet voornemens is hierin mee te gaan. Zeker niet nu het aantal coronabesmettingen weer toeneemt, met alle risico's van dien voor de volksgezondheid. ‘De anderhalvemeternorm is in steen gebeiteld’, sprak advocaat Reimer Veldhuis, die de staat verdedigde, meermaals.

Het is de vraag in hoeverre KHN hierdoor werd verrast. Het kort geding gold eerder als een statement, concludeerde de rechter. Het was een noodkreet die duidelijk moest maken hoe zwaar horecaondernemers het momenteel hebben. Een aanzienlijk deel van de cafés en restaurants staat op omvallen. De logica achter de regels, die volgens de branche een hoge mate van willekeur hebben, zou bovendien ver te zoeken zijn.

Naar de klote

‘Mijn bedrijf gaat naar de klote’, aldus Marco Oskan, eigenaar van de Amsterdamse karaokebar Casablanca, tijdens de zitting. ‘Wij krijgen veel groepen, van vier tot zes personen. Dat zijn mensen die wij allemaal moeten weigeren. Dan krijg je een discussie aan de deur, zo van: we hebben net samen in één auto gezeten. Ik kan het niet meer uitleggen, aan de klanten niet, maar ook niet aan het personeel.’

Ook Tineke Collée van café l’Espérance in Leiden vindt het lastig te verkroppen dat ze samenwonende studenten moet wegsturen omdat ze niet doorgaan voor één huishouden. ‘Die jongens en meisjes komen niet meer en huren vervolgens een touringcar om naar illegale feesten te gaan, waar ze wél naartoe kunnen.’ Met trillende stem: ‘Terwijl ik ze een veilige haven kan bieden.

KHN schortte het overleg met de overheid eerder deze maand op omdat het klaar was met ‘de eenzijdige dictaten’ vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Toch is er nog genoeg stof om over te praten, betoogde de rechter, die verwoede pogingen deed om de verhoudingen tussen beide partijen te lijmen. Met succes: op de korte termijn vindt een gesprek plaats.

Roadmap

‘We gaan er positief in’, zegt Robèr Willemsen, voorzitter van KHN, na afloop van de zitting. Hij sprak de hoop uit dat de overheid met een duidelijke ‘roadmap’ komt waarin afspraken zijn opgenomen die de horecaondernemers weer wat perspectief bieden. ‘Te denken valt aan welke ventilatie nodig is om een bepaalde capaciteit toe te laten of aan verruiming van de buitenterrassen. Uiteindelijk hopen we dat we weer met vier, zes, acht personen aan één tafel kunnen zitten.’