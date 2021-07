Overheid gaat minder dubbel betalen voor coronatests

Eurofins in Rijswijk, waar tienduizenden coronatests per dag kunnen worden geanalyseerd. Beeld Bart Maat / ANP

Met deze zeven megalaboratoria is in garantiecontracten afgesproken dat zij indien nodig gegarandeerd 120 duizend tests per dag kunnen analyseren. Daarvan betaalt de overheid er maximaal eenderde sowieso, of die tests nu zijn benut of niet. De eerste vier maanden van dit jaar betaalde het ministerie van Volksgezondheid aan deze labs 62 miljoen euro voor niet-uitgevoerde tests.

Toch stuurde de overheid tot voor kort nog zo’n 45 procent van de door de GGD’s afgenomen PCR-tests naar de ruim vijftig kleinere (ziekenhuis)labs waarvoor nog eens moet worden afgerekend: per test zo’n 50 euro. Dat percentage is de afgelopen weken naar beneden gebracht. Vanaf komende week gaat nog zo’n 30 procent van de tests naar de kleinere labs, met als ondergrens 20 procent.

Brandbrief

De kleinere laboratoria zijn bezorgd en waarschuwen in een brandbrief voor een ‘verschraling van het laboratoriumlandschap’. ‘We voeren nu constructieve gesprekken met de Dienst Testen’, zegt bestuurslid Mariken van der Lubben van de Vereniging Medisch Microbiologische Laboratoria (VMML). Maar volgens de Dienst Testen van het ministerie van Volksgezondheid is de nieuwe verdeling een logische stap. ‘We willen zo veel mogelijk de reeds betaalde tests benutten.’

Nederland koos vorig jaar september voor deze constructie toen de kleinere Nederlandse laboratoria niet de testcapaciteit konden leveren die nodig was in de pandemie. Daarom sloot de overheid contracten met hoogvolumelabs als die van Eurofins en Unilabs, om gegarandeerd over genoeg testcapaciteit te kunnen beschikken. De kleinere laboratoria zouden genoegen moeten nemen met een bijrol.

Dat de kleine labs toch nog een aanzienlijk deel van de tests verwerken, komt mede door hun goede contacten met het RIVM en de GGD’s. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat hij zo de ‘regionale diagnostische infrastructuur’ in stand wil houden.

Met de oplopende besmettingscijfers wordt het weer drukker in de teststraten. Vorige week werden er 154 duizend tests afgenomen, nog wel veel minder dan de 500 duizend per week half april. Nu zijn daarbij de zogeheten vakantietests inbegrepen, die worden afgenomen bij de GGD’s. Nederland biedt die tests deze zomer gratis aan aan mensen die een negatieve testuitslag moeten kunnen tonen op hun reisbestemming.

Vakantietests

‘We krijgen weer wat meer werk’, zegt een woordvoerder van het hoogvolumelab van Unilabs in Utrecht. Dat heeft sinds de opening ervan eind vorig jaar veel minder tests uitgevoerd dan de ongeveer 10 duizend per dag waarvoor de overheid al had betaald. ‘Waarschijnlijk dacht de overheid: als we die vakantietests gratis aanbieden, kunnen we maar beter meer gebruik maken van reeds betaalde testcapaciteit. Een verstandig besluit, lijkt me.’

Deze situatie duurt nog tot september, wanneer de overheid nieuwe contracten afsluit met de laboratoria voor de coronatests. Die zullen geen garantie-afnames meer bevatten, nu er geen tekort meer is aan testcapaciteit. Alle laboratoria kunnen meedingen naar de contracten in maximaal twee GGD-regio’s, en naar een landelijk testdeel. Volgens de Dienst Testen is een dergelijke aanbesteding verplicht en krijgen alle laboratoria zo gelijke kansen om een aandeel te bemachtigen.

‘Dan zijn we dus weer terug bij af’, zegt de woordvoerder van het Utrechtse hoogvolumelab, ‘met de versnipperde verdeling van de tests over veel laboratoria in een regionale aanpak.’ Dan zijn er volgens hem geen lessen geleerd van deze pandemie. ‘Een strak draaiboek is nodig. Anders kunnen we, bij een mogelijk volgende pandemie, weer tegen een tekort aan testcapaciteit aanlopen.’