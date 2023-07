Overheid en chipsindustrie steken 100 miljoen in Smart Photonics, een ontwikkeling die de EU zal toejuichen

Smart Photonics is bijzonder omdat het niet chips print die door bedrijven zijn ontworpen, zoals veel conventionele chipmakers doen, maar door een assortiment van standaardchips aan te bieden. Beeld Smart Photonics

De staat is met een bedrag van 60 miljoen euro met afstand de grootste investeerder. Onder de nieuwe private geldschieters zijn naast KPN en financiële partijen ook drie buren van Smart Photonics in Eindhoven: chipmachinebouwer ASML, chipproducent NXP en het Brabantse industrieconcern VDL. Allemaal bedrijven die zelf ook onderdeel uitmaken van de productieketen van chips. ‘Onze financiering zal de Brainport-regio rond Eindhoven versterken’, zeggen de drie in een statement. ‘En breder nog het hele Nederlandse en Europese ecosysteem voor dit type chips.’

Smart Photonics bestaat sinds 2012 en komt voort uit Philips en de Technische Universiteit Eindhoven. De chips die het bedrijf maakt werken met fotonen (lichtdeeltjes) in plaats van met elektronen. Wereldwijd zijn er grote verwachtingen van deze fotonische chips omdat ze zo’n duizend keer sneller zijn dan elektrochips en goed bestand tegen extreme temperaturen. Dat maakt ze zeer geschikt om toe te passen in elektrische en zelfrijdende auto’s of om bijvoorbeeld het energieverbruik van datacenters omlaag te brengen.

Soort legodoos

Smart Photonics is bijzonder omdat het niet chips print die door bedrijven zijn ontworpen, zoals veel conventionele chipmakers doen, maar door een assortiment van standaardchips aan te bieden. Als een soort legodoos waaruit klanten blokjes kunnen bestellen waarmee ze vervolgens zelf hun gewenste constructie bouwen. Met het geld dat nu is opgehaald, wil het bedrijf zowel het assortiment als het aantal legoblokjes uitbreiden en verbeteren, zegt bestuursvoorzitter Johan Feenstra van Smart Photonics. ‘En we willen de technologie verder ontwikkelen, zodat we voorop blijven lopen in de wereld.’

De kennis van de andere Nederlandse chipbedrijven, van wie niet duidelijk is hoeveel ze precies investeren, komt daarbij goed van pas zegt Feenstra. ‘Ze begrijpen de markt en weten waar je tegenaan loopt als je daarin, zoals wij, heel snel groeit.’

De EU is er sinds twee jaar zeer op gebrand om hoogwaardige chiptechnologie binnen de unie de houden en terug te halen. Het chiptekort dat tijdens de pandemie ontstond, maakte pijnlijk duidelijk hoe essentieel de minuscule schakelingen zijn in de moderne samenleving. En hoezeer Europa ervoor afhankelijk is van andere landen. Het grootste deel van de meest hoogwaardige chips wordt geproduceerd in China en met name Taiwan. Nog geen 10 procent van de wereldwijde productie vindt plaats in Europa.

Chips Act

Daarom kwam de Europese Commissie met een ‘Chips Act’; een wet die staatssteunregels deels buiten werking stelt, zodat overheden de bouw van chipsfabrieken kunnen stimuleren. Deze wet is dinsdag goedgekeurd door het Europees Parlement. Vorige maand werd in Duitsland een belangrijke piketpaal geslagen op weg naar een grotere Europese chipsector. Daar sloot de overheid een deal met het Amerikaanse bedrijf Intel. Dat bedrijf gaat komende jaren ruim 30 miljard euro investeren in de bouw van een gigantische elektrochipsfabriek bij Maagdenburg. De Duitse overheid subsidieert Intel daarbij met zo’n 10 miljard euro.

De 100 miljoen euro voor Smart Photonics is in dat opzicht een schijntje en heeft vooral tot doel met fotonische chips niet dezelfde fout te maken als twintig jaar geleden met elektrochips. Ook toen liep Europa, en zeker ook Nederland, voorop bij de ontwikkeling van de technologie, maar maakte het de fout om de productie naar de andere kant van de wereld te verplaatsen. ‘Wij investeren in Smart Photonics, omdat het zowel voor onze economische ontwikkeling als voor onze concurrentiepositie in de wereld van belang is dat we dit soort sleuteltechnologie binnen de EU ontwikkelen’, zegt demissionair minister van Economische Zaken Micky Adriaanse.