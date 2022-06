Overheden doen noodgreep op noodgreep, maar de opvang van asielzoekers zit muurvast

Asielzoekers worden half april vanuit het overvolle AZC in Ter Apel per bus naar een andere opvangplek gebracht. De tijdelijke tenten mochten niet meer bewoond worden. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Een rouleersysteem’. Zo heet de jongste noodgreep waarmee staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) vorige week dinsdag kwam om het voortdurend vastlopende asielsysteem enige lucht te verschaffen. Met toerbeurten van twee weken zouden steeds vier veiligheidsregio’s met elk 150 zogeheten ‘crisisnoodopvangplekken’ (zeshonderd in totaal) het structureel overbevolkte aanmeldcentrum in Ter Apel ruimte moeten bieden.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) was er ‘zeer blij’ mee. Van der Burg (VVD) zei te hopen dat ‘we niet meer dat gesleep met mensen hebben en we ervoor zorgen dat er een overloop is voor Ter Apel’. Met de opvangestafette zouden de komende twaalf weken (‘tot in augustus’) de ergste problemen verholpen zijn.

Maar amper een week na die toezegging brachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel circa 140 mensen de nacht van dinsdag op woensdag door op een stoel.

Te weinig doorstroom

Hoe kon dit gebeuren? ‘Het simpele antwoord: er is nog steeds een tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers en te weinig doorstroom van statushouders vanuit een azc naar een woning’, aldus een COA-woordvoerder. ‘Het is elke avond weer spannend of er voor elke asielzoeker in Ter Apel een bed beschikbaar is’, erkent een woordvoerder van staatssecretaris Van der Burg.

De inschatting dat zeshonderd noodbedden genoeg zouden zijn, is na een week alweer achterhaald. Dat is volgens de COA-woordvoerder niet te wijten aan gebrekkig planningsvermogen van haar organisatie. ‘De prognoses kloppen aardig. Maar tegen een tekort aan opvangplekken valt niet te plannen.’

Daar denken de burgemeesters die leiding geven aan de 25 veiligheidsregio’s (die de crisisnoodopvanglocaties moeten organiseren) anders over. Zij betwijfelden dinsdag al, digitaal bijeen, of zeshonderd plaatsen afdoende zouden zijn. Zij onderzoeken daarom nu een variant waarbij afwisselend zes regio’s ‘dienst’ hebben en negenhonderd plekken beschikbaar komen. Maar dat wordt een flinke klus, zei de Leidse burgemeester Henri Lenferink, die voorzitter Hubert Bruls verving. ‘Sommige regio’s hebben het echt zwaar.’

Opvangestafette

Friesland, Groningen, Amsterdam-Amstelland en Zeeland zijn de eerste vier veiligheidsregio’s die in de opvangestafette (vanaf 1 juni) aan de beurt zijn. Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Van der Burg is een van de problemen dat zij er nog niet in slaagden de toegezegde 600 bedden te organiseren.

In Amsterdam zijn de noodbedden nog niet geplaatst. Maar dat ligt niet onwelwillendheid van de kant kant van de hoofdstad, zegt wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks, Sociale Zaken).

‘Amsterdam is en blijft een stad die zich bekommert om het lot van vluchtelingen. In totaal vangt de stad momenteel 1.650 asielzoekers en statushouders op om het COA te ontlasten. Het COA heeft ons vorige week gevraagd nog eens 150 vluchtelingen tijdelijk onder te brengen en daar zijn we toe bereid. Er ligt op dit moment een voorstel bij het COA en het Rijk. ‘

Bedden in de bibliotheek

In een sporthal in Heerenveen (Friesland) en een voormalige bibliotheek in Terneuzen (Zeeland) kunnen 150 mensen terecht. ‘Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen, maar het is echt crisisnoodopvang in sporthalachtige omstandigheden’, zegt burgemeester Erik van Merrienboer (PvdA) van Terneuzen. ‘De asielzoekers liggen op stretchers. Het is een plek waar je de mensen, best veel gezinnen, niet te lang wilt en kunt laten verblijven.’

Op dit moment zijn 120 bedden bezet in de bibliotheek, die eerder in beeld was voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het is de bedoeling dat de groep na twee weken, medio juni, weer vertrekt naar een andere locatie. Dat kan een gewone opvanglocatie van het COA zijn, maar ook een andere crisisnoodopvanglocatie in een andere veiligheidsregio.

‘Niemand wil dat gesleep met mensen’, aldus Van Merrienboer. ‘Maar deze crisisnoodopvang is echt tijdelijk van aard. Je kunt de gemeente die nu de nood lenigt, niet het verwijt maken dat ze verantwoordelijk is voor het gesleep met mensen.’

Betere communicatie

De Zeeuwse burgemeester meent dat er ook wel wat verbeterd kan worden in de efficiency en communicatie. Het verbaast hem dat er in Ter Apel opnieuw asielzoekers op een stoel de nacht hebben doorgebracht, terwijl in de noodopvang in Terneuzen dertig bedden leeg staan.

Groningen heeft behalve 150 bedden in een sporthal in Leek 60 extra opvangplaatsen geregeld in een gymzaal in Finsterwolde. Vanaf donderdag komen er nog ruim 100 bedden bij, in een voormalige Leger des Heils-locatie in de stad Groningen. Die was voorzien voor de piekopvang van internationale studenten die in augustus worden verwacht.

‘We hebben steeds gezegd dat de opvangcrisis een landelijk probleem is dat we niet in Groningen kunnen oplossen’, zegt de woordvoerder van Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen en voorzitter van de Veiligheidsregio, over de extra inspanning. ‘Maar we weten uit eigen waarneming hoe schrijnend de situatie bij ons in de provincie is.’

Schuiling noemde het aanmeldcentrum eerder ‘ons eigen Lampedusa’, vanwege de onmenselijke taferelen waar de overvolle opvang toe leidt. Met de staatssecretaris is daarover geregeld contact, zegt de woordvoerder. ‘Maar je kunt niet anders dan constateren dat de prognoses, waarop de zeshonderd roulerende opvangplaatsen die het COA vorige week van de Veiligheidsregio’s vroeg gebaseerd waren, blijkbaar niet kloppen. Het systeem zit alweer muurvast.’

Tweede aanmeldcentrum

Onderdeel van een structurele oplossing is een tweede aanmeldcentrum om Ter Apel te ontlasten. Van der Burgs voorganger Ankie Broekers-Knol sprak vorig jaar december de hoop uit daar begin 2022 een locatie voor te hebben gevonden. Dat lukte niet. Drie weken geleden zei Van der Burg in de Tweede Kamer concrete gesprekken te voeren met een burgemeester.

Maar hoe die gesprekken zijn verlopen en wat het perspectief op een alternatief voor ter Apel is, daarover wil zijn woordvoerder niets kwijt. Tot frustratie van de Veiligheidsregio Groningen. ‘Wij horen hetzelfde als jullie: dat het nog niet geregeld is’, zegt de woordvoerder.

Burgemeester Van Merrienboer van Terneuzen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, constateert dat Nederland ‘te weinig lessen heeft geleerd’ van de vorige crisis zeven jaar geleden, toen vooral Syriërs op de vlucht voor de oorlog massaal in Nederland arriveerden. ‘Er hadden al lang meer Ter Apels verspreid over Nederland moeten zijn - dus niet alleen een aanmeldcentrum in het Noorden, maar ook in het Zuiden en Oosten’, aldus de PvdA-bestuurder.

Wéér een noodgreep

Maar geen enkele gemeente houdt zich vooralsnog aanbevolen. Dus moest het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdag wéér een noodgreep aankondigen. ‘Voor de korte termijn hebben we goede afspraken gemaakt met de veiligheidsregio’s over crisisnoodopvang. Tegelijkertijd moeten we ook verder dan een paar weken vooruit kijken. Hiervoor zijn we op dit moment met enkele gemeenten in gesprek voor locaties van minimaal duizend plekken voor de duur van een aantal maanden.’

Het zou gaan om opvang in tenten, sporthallen en boten op het water. Waarom gemeenten daar zonder dwang wel toe bereid zouden zijn en hoe de locaties gevonden en bemand moeten worden, blijft vooralsnog onduidelijk.

De woordvoerder van Van der Burg: ‘Het gaat erom dat we zo snel mogelijk, en op een duurzame manier, rust brengen in het asielsysteem. Dit is afhankelijk van veel verschillende factoren en moet verder uitgewerkt worden.’