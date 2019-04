Overgewicht onder Nederlandse jongeren neemt toe: bijna 16 procent is te zwaar

Fruit op een basisschool. Beeld Renate Beense

Dat blijkt uit cijfers over 2018 die woensdag zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het probleem is het grootst in de oudere leeftijdsgroep: van de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is bijna een kwart te zwaar.

Niet-westerse jongeren

Overgewicht komt vaker voor bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond: die zijn bijna twee keer zo vaak te zwaar als autochtone jongeren. Verschillen tussen jongens en meisjes zijn er niet; zij kampen even vaak met overgewicht.

Uit onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland uit 2016 blijkt dat obesitas onder jongeren met een Turks-Nederlandse achtergrond drie keer zo vaak voorkomt als bij Nederlandse jongeren. Volgens de onderzoekers is dat deels te wijten aan culturele verschillen. Lekker eten en drinken is belangrijk in de Turkse cultuur; ouders vinden het vaker moeilijk hun kind iets te verbieden. Uit dit onderzoek blijkt ook dat Turks-Nederlandse jongeren minder bewegen en meer tijd doorbrengen achter de tv of de computer dan hun Nederlandse leeftijdgenoten.

Verschillen in overgewicht hangen samen met de sociaal-economische status. Kinderen in welvarende gezinnen groeien over het algemeen gezonder op dan kinderen van ouders met lage inkomens.

Uit de CBS-cijfers blijkt ook dat 67 procent van de jongvolwassenen tevreden is met hun gewicht; 11 procent is ontevreden. De ontevredenheid is bij jonge vrouwen groter dan bij jonge mannen.