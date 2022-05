Overgang hindert ruim helft vrouwen op werk: pijn, vermoeidheid, opvliegers

Slechts 13 procent vertelt hun leidinggevende over de klachten, 3 procent klopt bij de bedrijfsarts aan. Beeld ANP

CBS en TNO deden het onderzoek naar aanleiding van een Tweede Kamermotie van GroenLinks en 50Plus over het doorbreken van het taboe op overgangsklachten. En dat taboe is groot, zo blijkt. Bijna tweederde van de vrouwen bespreekt hun klachten weleens op het werk, maar meestal met een of twee collega’s. Slechts 13 procent vertelt het hun leidinggevende en maar 3 procent klopt bij de bedrijfsarts aan.

Uit het onderzoek blijkt dat 55 procent van alle vrouwelijke werknemers tussen de 40 en 75 jaar er hinder van ondervindt op het werk. Voor 9 procent gebeurt dit wekelijks, voor 8 procent zelfs dagelijks. Die hinder komt voor in twee vormen: minder goed functioneren, bijvoorbeeld door pijnklachten, vermoeidheid of concentratieproblemen (36 procent), en ongemakkelijke situaties als gevolg van opvliegers, stemmingswisselingen of doorlekken (31 procent).

Niet te veel zeuren

Voor gynaecoloog Dorenda van Dijken van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam komen de resultaten niet als een verrassing. ‘We hebben in Nederland nog een soort calvinistische inslag, je moet niet te veel zeuren. De overgang wordt vaak belachelijk gemaakt.’ De drempel om het met een leidinggevende te bespreken is daarom hoog, maar het maakt volgens Van Dijken veel uit als die leiddinggevende kennis over en begrip voor de klachten heeft. ‘Bij een jonge man is dat vaak minder het geval’.

Eenderde van de werknemers met overgangsklachten heeft behoefte aan meer steun van hun leidinggevende, en ruim 18 procent van andere professionals. Van de bedrijfsarts verwacht maar 8 procent meer, maar dat percentage ligt aanzienlijk hoger (15 procent) bij vrouwen die regelmatig klachten hebben. Volgens Van Dijken gaat het zelfs in sectoren waar vrouwen de overhand hebben, zoals de zorg en het onderwijs, lang niet altijd goed.

En dat heeft aanzienlijke gevolgen: 2 procent van de werknemers in de overgang ervaart weleens zo veel klachten dat ze zich ziek melden. Bovendien hebben vrouwen in de overgang gemiddeld vaker last van psychische vermoeidheid, ook bekend als burn-outklachten (27 procent), dan leeftijdsgenoten die niet in de overgang zijn (20 procent). Met name bij werknemers die regelmatig overgangsklachten hebben, komt psychische vermoeidheid buitenproportioneel veel voor (39 procent).

Dat zijn voor Van Dijken, die de eerste overgangspolikliniek van Nederland oprichtte, nog meer redenen om het taboe te doorbreken: ‘Als je die vrouwen helpt door flexibeler te zijn, betere aanpassingen te bieden en meer informatie te verstrekken, kun je 2,1 miljard aan kosten besparen doordat ze minder vaak uitvallen.’ Met het gebrek aan personeel in die sectoren is dat geen overbodige luxe.

Vrouwen die last hebben van overgangsklachten op werk raadt ze aan om daar open over te zijn en hulp te zoeken. De hinder heeft ook nog een ander effect. ‘Zolang we vrouwen met overgangsklachten niet steunen, doorbreken we het glazen plafond niet’, denkt ze. ‘Bij veel bedrijven zijn er programma’s om vrouwen op hun zwangerschap voor te bereiden, maar voor de overgang is dat ook nodig.’