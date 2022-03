Overeenstemming over veilige corridors in Oekraïne, maandag verder overleg met Rusland

Een vrouw maakt eten klaar voor Oekraïense soldaten aan het front ten noordoosten van Kyiv. Beeld Aris Messinis / AFP

Deze ‘tentatieve afspraken’ om burgers een veilige uitweg te bieden zijn volgens een adviseur van de Oekraïense president Volodomyr Zelenski het eerste en enige resultaat van de onderhandelingen tot dusver. Maandag komt er een derde gespreksronde.

Volgens Zelenski kan er alleen een eind aan de oorlog worden gemaakt als hij zelf met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin onderhandelt. Zelenski’s oproepen voor een no-flyzone boven Oekraïne worden steeds dringender. De Navo weigert dat, omdat het bondgenootschap vreest door het handhaven van zo’n vliegverbod de oorlog in te worden gezogen.

‘Als je niet bij machte bent om het luchtruim te sluiten, geef me dan vliegtuigen!’ zei Zelenski, die opnieuw voorspelde dat Poetin vervolgens Litouwen, Letland en Estland zal aanvallen. Deze drie Baltische landen zijn al lid van de Europese Unie, terwijl de twee voormalige Sovjetrepublieken Georgië en Moldavië zich deze week ook formeel hebben aangemeld voor versnelde toelating tot de EU.

Grootste kerncentrale van Europa

Russische troepen beschoten donderdagavond het Zuid-Oekraïense stadje Enerchodar, met de grootste kerncentrale van Europa een belangrijk knooppunt voor de Oekraïense energievoorziening. Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) van de Verenigde Naties roept de Russische regering op te stoppen met schieten in de buurt van de Zaporizjzjia-kerncentrale.

Ook over de veiligheid van drie andere kerncentrales maakt het Atoomagentschap zich zorgen, maar het IAEA gaat niet in op Oekraïense voorstellen om Russische soldaten met no-flyzones en andere maatregelen bij kerncentrales weg te houden. ‘Het is oorlog en de raketten kunnen overal vandaan komen. We hebben iets meer nodig dan alleen een verklaring (van het IAEA, red.),’ aldus de Oekraïense minister van energie Herman Chaloejtsjenko.

Al zei Poetin donderdag dat de strijd ‘volgens plan’ verloopt, in het noorden van Oekraïne boekten de Russische troepen weinig vooruitgang. In het zuiden wordt echter zwaar gevochten. Sinds het Russische leger woensdag Cherson aan de Zwarte Zee als eerste grote stad wist in te nemen, zit de burgerbevolking in de belegerde havenstad Marioepol door een Russische blokkade vast in het oorlogsgeweld. Volgens burgemeester Vadym Bojtsjenko werd de stad donderdag doorlopend onder vuur genomen. Zonder stroom, telefoonverbindingen en verwarming zijn de 400 duizend inwoners afgesneden van de buitenwereld, terwijl de laatste beetjes drinkwater en voedsel opraken.

Tientallen miljoenen burgers in gevaar

Michelle Bachelet, de mensenrechtengezant van de Verenigde Naties, waarschuwt dat tientallen miljoenen burgers in omsingelde steden het risico lopen om te komen bij bombardementen. Volgens de VN zijn in de eerste oorlogsweek zeker 227 Oekraïense burgers gedood, volgens de Oekraïense regering zijn meer dan 2.000. Die aantallen kunnen niet onafhankelijk worden gecontroleerd.

De Franse president Emmanuel Macron toonde zich na een telefoongesprek van anderhalf uur met Poetin zeer pessimistisch. Het Franse staatshoofd denkt dat ‘het ergste nog moet komen’, omdat Poetin vastberaden is door te vechten tot hij Oekraïne geheel onder controle heeft, aldus Macron. Zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten kondigden nieuwe sancties tegen Russische oligarchen af.