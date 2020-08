Overbelasting waternet dreigt in Oost-Nederland; ‘tot 70 procent meer drinkwater verbruikt’

Jongeren spelen in de tuin met water. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vitens voorziet 5,8 miljoen huishoudens in Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland van drinkwater. Sinds donderdag de hitte begon, wordt er in sommige gebieden tot 70 procent meer drinkwater verbruikt, aldus het bedrijf.

Gewoonlijk is 1 miljard liter water per dag voldoende om iedereen van drinkwater te voorzien, maar vrijdag was ruim 1,4 miljard liter nodig: een historisch record voor Vitens. De druk in de leidingen dreigt weg te vallen, waarschuwde een woordvoerder zaterdagmiddag. ‘Op sommige plekken kan het gevolg daarvan zijn dat er geen water meer uit de kraan komt.’

Achterhoek en Twente

Het nijpendst is de situatie in de Achterhoek en Twente, waar de drinkwaterwinning concurreert met de waterbehoefte van landbouw en natuur. Maar ook de Vechtstreek in Overijssel is een aandachtsgebied, vanwege de vele mensen die daar vakantie vieren in eigen land.

Beeld de Volkskrant

Bekijk bovenstaande droogtekaart in detail en ontdek hoe het met de droogte gesteld is bij u in de buurt.

Na de publieke waarschuwing zag Vitens het watergebruik enigszins dalen. De pompen kunnen de watervraag nu net aan. Marike Bonhof, een van de twee directeuren: ‘Mensen hebben gelukkig hun gebruik gematigd. Maar houden deze pieken aan, dan komen we alsnog in de knel.’

De afgelopen jaren heeft Vitens op sommige plekken meer water opgepompt dan wettelijk is toegestaan, om aan de groeiende zomerse vraag te kunnen voldoen. Dat gaat ten koste van de ecosystemen in de wingebieden, vooral op de hoge zandgronden die grote delen van Zuid- en Oost-Nederland beslaan. Die hebben het al vrij zwaar: na drie droge zomers achtereen zakt het grondwater er steeds dieper weg. Daardoor vallen beken en vennen droog, komen heidegebieden in gevaar en ontstaan bosbranden.

Politieke kwestie

Grondwater wordt daarmee een steeds politieker kwestie. Natuur, boeren en drinkwaterbedrijven leggen elk hun beslag op deze onzichtbare rijkdom, terwijl aanhoudende jaren van zomerse droogte het steeds moeilijker maken om voldoende aan te vullen. Door de historisch droge lente dit jaar was in mei al een bodemdroogte ontstaan die normaal pas in juli of augustus optreedt.

Vitens is hard op zoek naar alternatieve locaties voor waterwinning. Zo wordt gekeken of een deel van de productie van de kwetsbare hoge zandgronden kan worden verschoven naar de IJsselvallei. Dat heeft gevolgen voor de omgeving. In een waterwingebied is maar zeer beperkte ruimte voor landbouw en industrie, om de kwaliteit van het grondwater te beschermen. Boeren, bedrijven en natuur zullen zich moeten aanpassen.

Water vasthouden

Toch zal het noodzakelijk zijn, denkt Bonhof. ‘We kunnen niet meer alles zomaar overal doen – we zullen ons landgebruik echt moeten gaan aanpassen aan het landschap.’ De afgelopen eeuwen hebben we ons land steeds verder ingericht op water afvoeren. ‘Nu moeten we in noodtempo leren om water juist vast te houden. We moeten veel bewuster met dat kostbare water omgaan.’

Een boer in Wamel sproeit water op het dak van een schuur in een poging zijn koeien verkoeling te geven. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De kritiek op boeren zwelt daarbij aan. Door de droge zomers zien zij zich gedwongen massaal pompen en sproeiers in te zetten, wat juist in de kwetsbaarste maanden het grondwatersysteem nog verder onder druk zet. Ook is juist ten bate van de landbouw het Nederlandse landschap historisch zo ingericht dat steeds meer water wordt afgevoerd, en de natuurlijke sponswerking van de bodem wordt tegengegaan.

Ook de waterbedrijven van Limburg, Brabant en Zeeland zien sinds donderdag een historisch grote vraag. De woordvoerders van deze bedrijven roepen in koor: verminder in deze hittegolf uw watergebruik, vooral tijdens de pieken ’s tussen negen en elf uur ochtends, en ’s avonds na het eten. En: wen hier maar aan. Dergelijke zomers zijn het nieuwe normaal.